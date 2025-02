Dimessa ma non ha posto dove andare, l’ospedale le fa causa e la sfratta dalla stanza dopo 18 mesi

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una donna britannica di 35 anni ricoverata in ospedale per alcuni problemi di salute ma poi dimessa, è rimasta a vivere nella stanza per degenti per ben 18 mesi perché non aveva un posto dove andare. La singolare storia arriva dal Northampton General Hospital dove nei giorni scorsi infine la donna è stata sfrattata con la forza e condotta in una casa di cura dopo che il Servizio Sanitario Nazionale ha intentato contro di lei una costosa azione legale presso l'Alta Corte per farla andare via.

Come ricostruisce la Bbc, la 35enne era stata ricoverata per un'infezione batterica ma quando è stata dimessa alla fine del mese di aprile 2023, si è ritrovata senza residenza perché la casa di cura in cui aveva vissuto per nove anni non era più in grado di soddisfare le sue esigenze.

La 35enne soffre di un disturbo di personalità e per questo la sua sistemazione e assistenza era stata demandata al Consiglio del North Northamptonshire che infine aveva trovato una soluzione dopo circa un anno ma neanche questo ha sbloccato la situazione. La 35enne infatti si è rifiutata di lasciare la stanza nonostante per i medici fosse normalmente in grado di andarsene, sostenendo che nella nuova casa di cura si sente sotto stress perché conserva brutti ricordi della città in cui si trova la struttura.

"Mi sento molto arrabbiata, turbata, inutile e come se la mia salute mentale e la mia vita non contassero nulla" ha dichiarato la donna. Il servizio sanitario nazionale britannico sostiene che l'ospedale "non è l'ambiente migliore per i pazienti che non necessitano di cure mediche urgenti". Per questo nell'agosto del 2024 ha intentato contro di lei una causa trascinandola in tribunale presso l'Alta Corte, per farla sfrattare dal letto d'ospedale in cui era ricoverata.

Il giudice ha affermato che la donna poteva contestare la valutazione del consiglio in merito all'idoneità della sistemazione e delle cure per lei, ma non poteva rimanere in ospedale. Dieci giorni dopo l'udienza finale e 18 mesi dopo il suo arrivo in ospedale, la polizia l'ha arrestata in ospedale trasferendola di forza nella struttura scelta per lei.