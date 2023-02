Dimentica figlio di 3 anni nell’auto in strada, nessuno se ne accorge: al ritorno lo trova morto La piccola vittima era nell’auto del padre fin dal mattino ma l’uomo si sarebbe dimenticato di lui quando ha lasciato la vettura a bordo strada e si è allontanato per diverse ore. Il veicolo è rimasto lì per tutta la mattinata fino a quando i genitore è tornato, intorno alle 15, facendo la terribile scoperta.

Tragedia in Australia dove un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno dell'auto del padre, chiusa e parcheggiata in strada per ore sotto il sole rovente. Il dramma è stato scoperto giovedì pomeriggio, ora locale, quando il genitore è tornato a prendere la vettura e si è trovato davanti alla sconvolgente scena. Inutili i successivi soccorsi medici per il bambino, i paramedici ne hanno dovuto constatare il decesso sul posto.

Secondo quanto ricostruito finora, la piccola vittima era nell'auto del padre fin dal mattino ma l'uomo si sarebbe dimenticato di lui quando ha lasciato la vettura a bordo strada e si è allontanato per diverse ore. Il veicolo è rimasto lì per tutta la mattinata fino a quando i genitore è tornato, intorno alle 15, facendo la terribile scoperta.

Si ritiene che il bambino sia rimasto da solo nell'auto chiusa per ore senza che nessuno si accorgesse di lui nonostante la vettura fosse fuori da un negozio e in una zona frequentata a Glenfield, vicino a Campbelltown, nel sud-ovest della città di Sidney. Le temperature sono state elevate nell'area di Glenfield di recente e giovedì hanno toccato i 35 gradi centigradi nel sobborgo.

In un comunicato la polizia locale ha spiegato di essere intervenuta nella zona della Railway Parade a seguito di una chiamata di emergenza per un bimbo trovato esanime in auto. "Sul posto sono intervenuti anche i paramedici ma il bambino è morto sul posto. Agli agenti del comando dell'area di polizia di Campbelltown City è stato detto che il bambino era stato nel veicolo per tutto il giorno" ha spiegato un portavoce della polizia del Nuovo Galles del Sud.

Al loro arrivo il padre è stato trovato sul posto seduto a terra, sotto shock e disperato. Dopo i rilievi di rito, l'uomo è stato portato alla centrale di polizia e interrogato per ricostruire i fatti, "È stata stabilita una scena del crimine ed è in corso un'indagine sulle circostanze dell'incidente. L'uomo è stato portato alla stazione di polizia di Campbelltown dove sta collaborando con la polizia" hanno spiegato gli inquirenti.