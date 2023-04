Dimentica bomboletta gas per accendini nell’asciugatrice, esplosione abbatte parete della lavanderia I vigili del fuoco spagnoli, intervenuti per mettere in sicurezza l’area, sottolineano che all’origine della deflagrazione vi sarebbe una piccola bomboletta di gas, di quelle utilizzate per ricaricare gli accendini, lasciata incautamente all’interno dell’asciugatrice.

A cura di Antonio Palma

Un uomo che esce tranquillamente dalla porta di una lavanderia pubblica di quelle a gettoni con delle buste di vestiti in mano e appena dieci secondi dopo la stessa porta che letteralmente vola in aria con tutta la parete a causa di una violenta esplosione generata da una delle asciugatrici vicine all'ingresso. Sono le terribili immagini che arrivano dalla Spagna relative a un episodio dei giorni scorsi che solo per puro caso non si è trasformato in tragedia.

La deflagrazione ripresa nel video dalle telecamere di sorveglianza ha distrutto una lavanderia self service a La Coruña, nella comunità autonoma della Galizia, nella Spagna nordoccidentale. Le immagini trapelate nelle ultime ore attraverso i social network si riferiscono alla scorsa settimana. Erano da poco passate le 19:30 di martedì 28 marzo quando una esplosione ha squassato l'area della zona industriale di Pocomaco.

Il filmato ha catturato il momento in cui l'elettrodomestico è esploso appena dieci secondi dopo che un cliente aveva lasciato il negozio. L'esplosione è stata così violenta che ha fatto crollare lateralmente l'intera parete di ingresso della lavanderia con la grossa vetrata e la porta, con tutti i detriti volati sul marciapiede. Solo per puro caso si è evitato la tragedia visto che in quel momento all'interno del negozio non vi era nessuno così e nessuno passava sul marciapiede appena fuori.

I vigili del fuoco di La Coruña, intervenuti per mettere in sicurezza l'area, sottolineano che all'origine della deflagrazione vi sarebbe una piccola bomboletta di gas, di quelle utilizzate per ricaricare gli accendini, lasciata incautamente all'interno dell'asciugatrice. In realtà, nonostante le terribili immagini l'edificio non ha subito danni strutturali e i vigili del fuoco hanno dovuto solo rimuovere alcuni elementi a rischio di caduta.