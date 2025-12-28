Dice alla migliore amica “Ti voglio bene”, poi scompare nel nulla alla vigilia di Natale: Camila ha 19 anni

Camila Mendoza Olmos, 19 anni, è sparita misteriosamente a San Antonio, in Texas, alla vigilia di Natale. L’ultima è stata vista davanti casa in pigiama. Per le autorità è considerata “probabilmente in pericolo”.

Una teenager del Texas è scomparsa misteriosamente alla vigilia di Natale, lasciando dietro di sé un vuoto e una comunità preoccupata. Il giorno prima di sparire, Camila Mendoza Olmos, 19 anni, aveva detto alla sua migliore amica: "Ti voglio bene".

Olmos è stata vista l’ultima volta alle 6:58 di mercoledì mattina, ripresa da una videocamera di sorveglianza di un vicino mentre lasciava la sua abitazione in un sobborgo di San Antonio. Indossava pantaloncini da pigiama azzurri, una felpa con cappuccio nera e scarpe bianche. Nel filmato, la giovane appare intenta a cercare qualcosa all’interno della sua auto, poi le immagini terminano. La macchina era ancora parcheggiata a casa, il che fa pensare che Olmos abbia lasciato la zona a piedi.

Il giorno precedente, Olmos aveva parlato al telefono con la sua amica d’infanzia Camila Estrella, pianificando una giornata di shopping per cercare un vestito da indossare a un evento familiare del fidanzato di Estrella. "Mi ha detto: ‘Ciao Cami, ti voglio bene'", ha ricordato Estrella, visibilmente scossa. "Era una persona piena di amore. È così improvviso… non ce lo aspettavamo".

La scomparsa della 19enne ha sconvolto familiari e amici. La zia di Camila, Nancy Olmos, ha raccontato che la giovane e sua madre si erano trasferite in Texas dalla California nel 2012, e che "non è da lei sparire così. Sapevamo che era successo qualcosa". Anche un’altra amica stretta, Isabela, ha definito l’evento "molto fuori dal normale", ricordando come Camila fosse sempre attenta a controllare il telefono e a informare chi le era vicino dei suoi spostamenti.

Il mistero si è intensificato quando la madre, Rosario Olmos, ha trovato il telefono della figlia spento su un letto circa tre ore dopo l’ultima ripresa delle telecamere. Camila, studentessa del Northwest Vista Community College, di solito porta sempre con sé il cellulare durante le passeggiate mattutine, il che rende ancora più insolita la sua assenza.

La polizia locale ha attivato ricerche immediate, impiegando cani addestrati e pattugliamenti nella zona nord-ovest della contea di Bexar, un’area nota alle autorità come corridoio di traffico di esseri umani. Fino a questo momento, non sono stati trovati indizi concreti sulla sua posizione, e Olmos è stata classificata come "probabilmente in pericolo".

La comunità e i familiari hanno perlustrato il quartiere per ore, senza successo. "Non è normale che sparisca così", ha detto Rosario Olmos. "Chiedo solo a Dio di riportarla a casa. Riportala da me".

La scomparsa di Camila Mendoza Olmos resta un caso aperto e preoccupante, con gli investigatori che continuano le ricerche e invitano chiunque abbia informazioni a contattare le autorità.