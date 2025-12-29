Deraglia il treno interoceanico in Messico, 13 morti e quasi 100 feriti: è il secondo incidente in pochi giorni

Un treno interoceanico è deragliato causando la morte di 13 persone e quasi 100 feriti: la tragedia tra il Golfo del Messico e l’Oceano Pacifico.

Tragedia in Messico. Un treno è deragliato causando la morte di 13 persone e quasi 100 feriti. Stando alle prime informazione, il treno viaggiava tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico. A bordo c'erano 241 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Tutto a un tratto il deragliamento per motivi ancora da accertare: al momento le autorità spiegano che il treno stava affrontando una curva nei pressi della città di Nizanda. Il Procuratore generale del Messico ha confermato che è in corso un'indagine.

In totale sono rimaste ferite 98 persone, di cui 36 sono ricoverate in ospedale. Lo riporta la Marina messicana, che gestisce la linea ferroviaria, in un comunicato: "A seguito di questo incidente, 139 persone sono fuori pericolo, 98 sono rimaste ferite e purtroppo 13 persone hanno perso la vita".

Il treno è deragliato mentre affrontava una curva nei pressi della città di Nizanda, hanno riferito le autorità. Si tratta di una linea che è stata inaugurata nel 2023: i lavori rientravano nel progetto infrastrutturale sotto la presidenza di Andre's Manuel Lo'pez Obrador per lo sviluppo del sud-est del Messico. La linea ferroviaria è stata denominata Corridoio interoceanico dell'istmo di Tehuantepec e collega le due coste messicane.

Leggi anche Nasconde la droga nella culla della figlia di pochi mesi: arrestato papà spacciatore a Catania

Non è il primo caso, lo scorso 20 dicembre un treno sulla stessa linea si era scontrato con un camion che tentava di attraversare i binari. Fortunatamente in quel caso l'incidente non aveva causato vittime.

Il Procuratore generale del Messico ha confermato che è in corso un'indagine. Intanto la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ordinato subito al segretario della marina di precipitarsi sul posto per assistere le famiglie delle persone coinvolte.