Denuncia il marito 72enne per essersi fidanzato con una donna più giovane: tribunale le dà ragione La contabile inglese, 61enne, Eleanor Belson, era stata licenziata dal marito, 72 anni, dalla sua gioielleria di lusso. Lo ha denunciato più volte, anche per “discriminazione basata sull’età” e alla fine ha ottenuto oltre 10mila euro di risarcimento.

Convinta che l'ex marito l'avesse lasciata per una donna più giovane, gli ha fatto causa per "discriminazione basata sull'età" e ha ottenuto oltre 10mila euro (9.000 sterline) di risarcimento. Tim Belson è stato condannato da un tribunale del lavoro dopo aver licenziato la ex moglie Eleanor, 61enne, dalla sua esclusiva attività di gioielleria a causa della fine della loro relazione.

La coppia si è separata due anni e mezzo fa e da allora Eleanor ha intentato quattro cause contro l'uomo. L'ultima nell'aprile del 2022 quando ha avviato un procedimento in tribunale accusando di ‘ageismo', cioè la discriminazione nei confronti di una persona o più persone in base all'età. Eleanor ha insistito sul fatto che il licenziamento fosse una "vendetta" per la fine del loro matrimonio.

Tra le tante accuse, la signora Belson ha affermato che il suo ex marito, 72 anni, ha rubato 91.500 sterline da un fondo fiduciario che apparteneva a un residente di una casa di cura per disabili – "Mr X" – sostenendo che fosse colpevole di riciclaggio di denaro, abuso finanziario e appropriazione indebita.

Le accuse di ‘ageismo' sono state respinte dopo che il tribunale di Londra ha stabilito che in realtà è stata la donna a voler interrompere il matrimonio e che la nuova fidanzata di Tim Belson è anche più vecchia di lei, che ha 61 anni. I giudici le hanno però dato ragione in merito alle accuse di licenziamento senza giusta causa riconoscendo £ 8.922,50 a titolo di risarcimento.

La coppia era convolata a nozze nel 2009 e lei ha lavorato come contabile presso la sua azienda londinese, la Jewellery Validation Service. I loro rapporti hanno iniziato ad incrinarsi nel 2021 quando il signor Belson ha affermato che sua moglie "era andata in vacanza con un vicino e ha iniziato una relazione con lui", cosa che lei nega.

Nel 2022, dopo aver provato a trovare un accordo affinché lasciasse in modo amichevole la gioielleria in seguito al divorzio, l'ex marito ha deciso di anticipare la sua uscita dall'azienda licenziandola immediatamente. Provvedimento ingiusto, secondo il tribunale.

Le denunce della signora Belson in merito alla discriminazione in base all’età, alla disabilità e allo stato civile, nonché ai danni derivanti dalle denunce, non sono invece state accolte.