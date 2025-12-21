Esteri
Decine di bimbi scomparsi rivenuti durante maxi operazione di polizia in Usa: “Torneranno a casa per Natale”

In totale, 43 bambini sono stati localizzati e portati in salvo dagli agenti in Florida e in altri Stati, tra cui il più il piccolo di appena 18 mesi. Il blitz durato diversi giorni dopo indagini andate avanti per mesi.
A cura di Antonio Palma
Decine di bambini scomparsi sono stati rinvenuti e salvati dalla polizia in Florida durante una massiccia operazione per recuperare minori spariti. In totale, 43 bambini sono stati localizzati e portati in salvo dagli agenti tra cui il più il piccolo di appena 18 mesi. "Grazie all'instancabile dedizione delle forze dell'ordine, 43 bambini in pericolo potranno ora tornare a casa sani e salvi per le feste di Natale” ha dichiarato la polizia locale.

I minori, di età compresa tra un anno e mezzo e 17 anni, sono stati individuati in seguito a una grande operazione guidata dalle autorità federali degli Stati Uniti col coinvolgimento di diverse agenzie, avvenuta nelle ultime due settimane. L’operazione denominata “Northern Lights" e guidata dallo U.S. Marshals Service, è durata dodici giorni e coinvolto diverse contee e persino altri stati dopo indagini andate avanti per mesi.

L’operazione si è concentrata sui bambini ritenuti a rischio estremo di sfruttamento e abusi sessuali. I piccoli scomparsi, tra cui il più un tredicenne sparito già da 8 mesi fa, erano stati messi in una lista perché ritenuti a rischio di gravi reati di violenza, come abuso di sostanze, sfruttamento sessuale, esposizione a reati o violenza domestica.

Nell’operazione, definita molto complessa, gli agenti hanno scandagliato anche social media e perquisito decine di case per rintracciare i bimbi scomparsi. "Si potrebbe pensare che trovare i bambini non sia poi così difficile, sono bambini. Ma in realtà, a volte sono più difficili da trovare degli adulti. Il fattore tempo è fondamentale, individuarli prima che si trovino in situazioni da cui non riescono a uscire da soli è estremamente importante" ha spiegato il portavoce della polizia.

Le autorità Usa hanno affermato che nell'operazione sono state arrestate nove persone accusate a vario titolo di reati di tratta di esseri umani, messa in pericolo di minori e interferenza nella custodia. Le operazioni andranno avanti anche nei prossimi giorni per rintracciare altri minori scomparsi. "Ogni bambino merita di essere al sicuro e continueremo a utilizzare tutte le risorse a nostra disposizione per riportare a casa i bambini scomparsi e sostenere le loro famiglie" ha dichiarato la polizia.

Esteri
