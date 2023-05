Daniela, Sofia e James, tre bimbi tra le vittime della sparatoria al centro commerciale di Dallas Le vittime della sparatoria al centro commerciale di Dallas, in Texas, dove Mauricio Garcia, 33 anni, sabato ha ucciso 8 persone a colpi di pistola nel parcheggio dell’Allen Premium Outlets.

A cura di Antonio Palma

Le sorelline Daniela e Sofia Mendoza, uccise davanti alla loro madre, che è rimasta ferita gravemente, e il piccolo James Cho morto a tre anni insieme ai suoi genitori e davanti agli occhi del fratello di 6 anni sopravvissuto alla tragedia. Sono i tre bimbi vittime della sparatoria al centro commerciale di Dallas, in Texas, dove Mauricio Garcia, 33 anni, sabato ha ucciso 8 persone a colpi di pistola nel parcheggio dell'Allen Premium Outlets

"Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere pieno di luce, amore e festeggiamenti purtroppo è stato interrotto da un'altra sparatoria di massa", hanno dichiarai gli amici della famiglia Cho che ora si sono raccolti attorno al piccolo scampato alla tragedia che gli ha portato via mamma, papà e fratellino. La famigliola di origine coreana era al centro commerciale per cambiare alcuni vestiti che il loro figlio di sei anni aveva ricevuto come regalo di compleanno pochi giorni prima.

Anche le piccole alunne della scuola elementare Daniela e Sofia Mendoza di 11 e 8 anni, erano nel centro commerciale con la loro madre, Ida, quando sono state colpite dai proiettili sparati all'impazzata dal 33enne prima che fosse neutralizzato dalla polizia. L'uomo ha sparato a raffica sulla folla con un fucile semiautomatico uccidendo 8 persone. Oltre ai tre bimbi e ai genitori del piccolo James, il 37enne Cho Kyu Song e la 35enne Kang Shin Young, tra le vittime figurano Aishwarya Thatikonda, una ingegnere indiana di 27 anni che era con un amico, e la guardia di sicurezza Christian LaCour, 20 anni. L'ultima vittima identificata dalle autorità è il 32 enne Elio Cumana-Rivas.

Il killer Mauricio Garcia è stato ucciso da un agente di polizia che era accorso sul posto per una chiamata di emergenza non correlata alla sparatoria. Ora la polizia sta cercando di capire se l’uomo abbia collegamenti con gruppi di estrema destra e all'odio razziale. Secondo il dipartimento della difesa degli Stati Uniti, il sospetto era entrato nell'esercito degli Stati Uniti nel giugno 2008 ed era stato "licenziato tre mesi dopo senza aver completato l'addestramento iniziale" a causa di "condizioni fisiche o mentali". Prima del massacro era impiegato come guardia di sicurezza.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo sosteneva l'ideologia nazista sui social condividendo immagini di svastiche naziste e tatuaggi delle SS, o scrivendo post che glorificano i nazisti e messaggi sconclusionati sulla violenza, oltre a pubblicare immagini delle sue numerose armi da fuoco