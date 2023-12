Dal video del drone spunta un’auto nel lago, risolto il mistero dell’uomo scomparso 10 anni fa Donald L. Erwin era scomparso nel dicembre del 2013 nello stato del Missouri, in Usa. Di lui e della sua auto si erano perse completamente le tracce fino ai giorni scorsi quando un drone ha sorvolato la zona di un laghetto privato e ha trovato la vettura. Infine i sommozzatori hanno recuperato i suoi resti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Era il 29 dicembre 2013 quando il 59enne Donald L. Erwin fu visto per l'ultima volta mentre si metteva alla guida della sua vettura nella contea di Camdenton, nello stato del Missouri, in Usa. Da allora di lui si erano perse completamente le tracce così come della sua auto, nonostante le ricerche di polizia e parenti. Esattamente dopo dieci anni, però, ora è arrivata la svolta. Le immagini riprese da un drone infatti hanno individuato l'auto dell'uomo in un lago della zona, facendo concentrare le decisive ricerche nello specchio d'acqua indicato.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Camden ha confermato che squadre di sommozzatori hanno recuperato resti umani proprio dove era la vettura e che tutti gli elementi confermano che si tratta di Donald L. Erwin. "Oltre ai resti umani, gli investigatori hanno recuperato un'anca artificiale coerente con quella del signor Erwin. Anche se dovrà essere un patologo forense ad esaminare i resti per determinare con certezza se sono davvero quelli del signor Erwin, gli investigatori sono sicuri che l'anca e i resti appartengano a lui" spiegano dall'ufficio dello Sceriffo.

La svolta grazie al lavoro di uno YouTuber, James Hinkle, e del suo team, un gruppo di ricerca e recupero esperto in attività subacquee che lavora con le forze dell'ordine e le famiglie sui casi di persone scomparse. È stato il loro drone infatti a filmare la vettura del 59enne in fondo allo stagno privato il 16 dicembre scorso, mentre il gruppo portava avanti le indagini per cercare di trovare Donnie Erwin.

"Quando ho scoperto che Donnie era un veterano e viveva a un’ora e mezza da casa mia a Clinton, nel Missouri, sapevo che avrei potuto aiutare con la ricerca” ha spiegato Hinkle. L'ufficio dello sceriffo ha detto che il 16 dicembre il filmato del drone aveva identificato l'auto come quella appartenuta al 59enne dalla targa. Per questo sono stati mobilitati prima i cani molecolari e infine i sommozzatori che sono riusciti infine a trovare i resti umani alla vigilia di Natale.

"Domenica mattina alle 9:00 circa, i detective sono tornati nuovamente nella zona con sommozzatori del distretto antincendio della contea e hanno perquisito la zona indicata dai cani molecolari e recuperato resti umani dallo stagno" hanno spiegato gli inquirenti, aggiungendo: "Gli investigatori hanno immediatamente informato la famiglia del signor Erwin del recupero".

"Tutti noi dell'ufficio dello sceriffo della contea di Camden che abbiamo indagato su questo caso per dieci anni siamo felici di aver potuto recuperare i resti perché sappiamo quanto la chiusura di questo caso sia importante per la famiglia dello scomparso. Questo sviluppo non sarebbe stato possibile senza l'assistenza di innumerevoli volontari nel corso degli anni. Grazie di cuore a tutti" hanno concluso gli inquirenti.