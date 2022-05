Cuoco italiano 34enne trovato morto in un parco a Sheffield: si indaga per omicidio Il cuoco italiano Carlo Giannini è stato trovato morto nella mattinata di ieri 12 maggio in un parco di Sheffield. A dare l’allarme, un passante che ha notato il corpo senza vita nel parco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 34enne originario di Mesagne (Brindisi) è stato trovato morto nella mattinata di giovedì 12 maggio in un parco di Sheffield, in Inghilterra. La polizia inglese sta indagando per omicidio e ha lanciato un appello a chiunque abbia visto qualcosa. La morte di Carlo Giannini, così si chiamava la vittima, risalirebbe alla notte tra l'11 e il 12 maggio. I parenti del 34enne sono in contatto con il consolato italiano e nelle prossime ore potrebbero recarsi a Sheffield.

Le forze dell'ordine sono state allertate nella notte del 12 maggio da un passante che ha notato il cadavere a Manor Fields Park. Gli agenti si sono quindi recati sul posto e hanno iniziato gli accertamenti del caso. Sotto la lente d'ingrandimento della polizia anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso di negozi, abitazioni e locali nei dintorni.

Le verifiche delle forze dell'ordine chiariranno cosa sia accaduto nella notte tra l'11 e il 12 maggio. Si ipotizza che lo chef stesse attraversando il parco e che qualcuno possa averlo aggredito, forse per derubarlo. Da tempo il 34enne viveva in Inghilterra dopo aver lasciato giovanissimo la sua Mesagne. Aveva avuto diverse esperienze lavorative in Germania, ma da qualche anno si era trasferito in Inghilterra.

In aggiornamento