Cuba, motoscafo Usa viola acque, sparatoria con 4 morti e 7 feriti. Washington: “Erano civili”

Secondo un funzionario Usa, l’imbarcazione colpita era un motoscafo civile, a bordo del quale vi erano cittadini cubani che stavano cercando di portare via dei parenti dall’isola.

Almeno quattro persone sono morte e sette sono state ferite in una violenta sparatoria tra la guardia costiera cubana e un motoscafo statunitense che è entrato illegalmente nelle acque territoriali del Paese caraibico. A renderlo noto sono state le stese autorità cubane spiegando che l'imbarcazione, registrata in Florida, è entrata illegalmente e gli occupanti hanno poi aperto il fuoco contro una motovedetta che si era avvicinata per i controlli.

La sparatoria è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, ora locale, quando il motoscafo, "numero di registrazione FL7726SH, si è avvicinato fino a 1 miglio nautico a nord-est del canale El Pino, a Cayo Falcones, comune di Corralillo, provincia di Villa Clara" come spiegano i cubani.

Secondo Cuba, appena la guardia costiera si è avvicinata alla barca, da quest'ultima sono parti colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto e ferito uno dei militari a bordo. "Un'unità della Guardia di frontiera del Ministero degli Interni, con a bordo cinque militari, si è avvicinata all'imbarcazione per l'identificazione, ma l'equipaggio del motoscafo ha aperto il fuoco sul personale cubano, ferendo il comandante dell'imbarcazione cubana" spiegano da L'Avana. Dalla motovedetta hanno risposto al fuoco ed è nata così una sparatoria in cui quattro degli occupanti del motoscafo sono stati uccisi.

"A seguito dello scontro, quattro aggressori della nave straniera sono stati uccisi e sei sono rimasti feriti. I feriti sono stati evacuati e hanno ricevuto assistenza medica" spiega la nota cubana, concludendo che "Proseguono le indagini delle autorità competenti per fare piena luce sulla vicenda". Al momento l'identità delle persone a bordo dell'imbarcazione non è chiara così come lo scopo.

Dall'amministrazione Usa non è arrivato nessun commento ufficiale anche se l'intelligence ha confermato l'incidente e un funzionario Usa ha detto al New York Times che l'imbarcazione colpita era un motoscafo civile, a bordo del quale vi erano cittadini cubani che stavano cercando di portare via dei parenti dall'isola che da settimane è senza carburante dopo le nuove sanzioni di Trump. Il procuratore generale della Florida, inoltre, ha dichiarato di aver ordinato un'indagine sull'incidente per stabilire se le vittime fossero cittadini statunitensi e stabilire esattamente cosa sia successo.