Esteri
video suggerito
video suggerito

Cuba, motoscafo Usa viola acque, sparatoria con 4 morti e 7 feriti. Washington: “Erano civili”

Secondo un funzionario Usa, l’imbarcazione colpita era un motoscafo civile, a bordo del quale vi erano cittadini cubani che stavano cercando di portare via dei parenti dall’isola.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Almeno quattro persone sono morte e sette sono state ferite in una violenta sparatoria tra la guardia costiera cubana e un motoscafo statunitense che è entrato illegalmente nelle acque territoriali del Paese caraibico. A renderlo noto sono state  le stese autorità cubane spiegando che l'imbarcazione,  registrata in Florida, è entrata illegalmente e gli occupanti hanno poi aperto il fuoco contro una motovedetta che si era avvicinata per i controlli.

La sparatoria è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, ora locale, quando il motoscafo, "numero di registrazione FL7726SH, si è avvicinato fino a 1 miglio nautico a nord-est del canale El Pino, a Cayo Falcones, comune di Corralillo, provincia di Villa Clara" come spiegano i cubani.

Secondo Cuba, appena la guardia costiera si è avvicinata  alla barca, da quest'ultima sono parti colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto e ferito uno dei militari a bordo. "Un'unità della Guardia di frontiera del Ministero degli Interni, con a bordo cinque militari, si è avvicinata all'imbarcazione per l'identificazione, ma l'equipaggio del motoscafo ha aperto il fuoco sul personale cubano, ferendo il comandante dell'imbarcazione cubana" spiegano da L'Avana. Dalla motovedetta hanno risposto al fuoco ed è nata così una sparatoria in cui quattro degli occupanti del motoscafo sono stati uccisi.

Leggi anche
Maxi tamponamento tra 30 veicoli in Colorado: 4 morti e almeno 29 feriti

"A seguito dello scontro, quattro aggressori della nave straniera sono stati uccisi e sei sono rimasti feriti. I feriti sono stati evacuati e hanno ricevuto assistenza medica" spiega la nota cubana, concludendo che "Proseguono le indagini delle autorità competenti per fare piena luce sulla vicenda". Al momento l'identità delle persone a bordo dell'imbarcazione non è chiara così come lo scopo.

Dall'amministrazione Usa non è arrivato nessun commento ufficiale anche se l'intelligence ha confermato l'incidente e un funzionario Usa ha detto al New York Times che l'imbarcazione colpita era un motoscafo civile, a bordo del quale vi erano cittadini cubani che stavano cercando di portare via dei parenti dall'isola che da settimane è senza carburante dopo le nuove sanzioni di Trump. Il procuratore generale della Florida, inoltre, ha dichiarato di aver ordinato un'indagine sull'incidente per stabilire se le vittime fossero cittadini statunitensi e stabilire esattamente cosa sia successo.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sanremo
2026
La seconda serata del Festival in diretta. Achille Lauro canta per le vittime di Crans Montana
La scaletta della seconda serata e l'ordine di uscita dei cantanti in gara
Pagelle: sorprese LDA e Aka 7even, Tommaso Paradiso incerto
Achille Lauro e la canzone in ricordo delle vittime di Crans Montana
Perché Elettra Lamborghini si è lamentata dei "festini" a Sanremo
I voti ai look della seconda serata, tutti gli abiti e le pagelle di stile
I look della seconda serata di Sanremo 2026
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views