video suggerito

Cresciuto in una casa popolare, vince una villa da 2,3 milioni: “Ci vivo un anno, poi la vendo” Il 60enne inglese Chris Milnes ha partecipato all’estrazione di una società di raccolta fondi e ha vinto un villa da sogno. L’uomo non aveva detto nulla alla moglie e ai figli: “È stata una sorpresa enorme per me, ma ancora più grande per loro”. Ed ora può realizzare il sogno di dare ai suoi figli “la vita che io non ho mai avuto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

224 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chris con la sua famiglia, a sinistra la villa vinta

Un uomo inglese di 60 anni cresciuto in una casa popolare ha vinto una splendida villa da 2,5 milioni di sterline (oltre 2.3 milioni di euro) dopo aver partecipato ad un'estrazione (sponsorizzata da Omaze, una società di raccolta fondi). Chris Milnes è entrato in possesso di un casa di lusso nei pressi di Poole, nel Dorset, e ora progetta di vendere l'intera proprietà (1.500 mq) con l'obiettivo di dare ai suoi figli "l'inizio della vita che non ho mai avuto".

Da circa sette anni il commerciante vive insieme a sua moglie Jules, 56 anni, a Pudsey, nel West Yorkshire. Chris, che ha anche vinto un premio da 100mila sterline, ha tre figli. "Mai nei miei sogni più sfrenati avrei pensato di possedere una casa da svariati milioni di sterline. Ho trascorso gran parte della mia infanzia vivendo in un appartamento popolare a Leeds: cose del genere non succedono a persone come me!" ha detto Chris.

Quando ho ricevuto la chiamata da Omaze, ho pensato: ‘wow, un paio di migliaia di dollari sarebbero una delizia in questo momento', ma non avrei mai immaginato che avrei potuto vincere una casa del valore di più di un paio di milioni, è pazzesco!".

Chris al centro con la moglie e le figlie (ai lati)

Chris aveva recentemente parlato con sua moglie Jules della possibilità di un "ridimensionamento" per "mantenere più bassi i costi della vita", ma dopo la clamorosa e inaspettata vincita la coppia può lasciarsi alle spalle ogni preoccupazione finanziaria. Il 60enne peraltro non aveva detto nulla alla donna e ai figli: ‘È stata una sorpresa enorme per me, ma ancora più grande per mia moglie perché non aveva idea di come fossero arrivati quei soldi. Dire che era scioccata è un eufemismo, era completamente senza parole".

L'uomo ha intenzione di trascorrere una "grande vacanza" nella casa a tre piani (con tanto di giardino ispirato alla foresta pluviale, vasca idromassaggio e doccia esterna) con la sua famiglia prima di metterla sul mercato entro la fine dell'anno.

Un'area della villa

E per adesso non intende lasciare il suo lavoro: "Non andrò in pensione immediatamente. Non appena avrò finito il progetto a cui sto lavorando, avrò tutto il tempo per lavorare sul mio rovescio" scherza l'appassionato di tennis. "Gioco molto a tennis, quindi in cima alla mia lista c'è anche avere un mio campo da tennis nel giardino sul retro!" ammette.

Chris ha due figli nati da un precedente matrimonio, un maschio, Ollie, 29 anni, che vive in Australia e una figlia Lucy, 28 anni, oltre ad Esmé, 23 anni, che vive coi genitori. "‘Vincere questa casa ha cambiato per sempre la vita di tutta la nostra famiglia. Non solo potremo permetterci di acquistare una nuova proprietà, ma ora potremo anche dare un mano a tutti i nostri figli. Significa tantissimo per noi".