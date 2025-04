Un senzatetto della California vince un milione di dollari al gratta e vinci: “Finalmente avrò una casa”

video suggerito

Un colpo di fortuna che gli ha cambiato la vita. Un senzatetto della California ha vinto un milione di dollari con un biglietto del gratta e vinci della lotteria acquistato da Sandy's Deli-Liquor a San Luis Obispo. Si tratta di un negozio della costa centrale e di cui il clochard è un frequentatore. Poi nei giorni scorsi l'acquisto del biglietto e l'incredula vincita. L'identità del fortunato non è stata resa nota.

Cosa è successo lo ha raccontato il direttore del negozio: "È venuto al negozio, l'ha grattato e ha detto: ‘Oh mio dio, è vero?‘". Quando ha realizzato la vincita avrebbe detto: "Cavolo, non sono più un senzatetto!". Intanto il direttore gli diceva: "Cavolo, hai fatto jackpot!".

In un primo momento l'uomo pensava di aver vinto 100mila dollari, poi ha realizzato che gli zeri erano di più. Il direttore ha accompagnato l'ex senzatetto direttamente a ritirare la vincita di persona e non per posta: l'uomo infatti non aveva l'auto e non sapeva come fare.

Il vincitore ha subito precisato a un quotidiano locale che il premio gli avrebbe "cambiato la vita": con i soldi avrebbe subito comprato una casa e un'auto. E ancora, dalla gioia in un video avrebbe detto: "Ho vinto un milione di dollari qui a Slo, nel negozio di liquori Sandy's, e sì, non vedo l'ora di andarmene dalla strada". Una vera fortuna: secondo la lotteria della California le probabilità di vincere un premio di 1 milione di dollari con il biglietto sono una su 2.047.423. La Lotteria della California elabora 10mila richieste al mese e più di 100 all'anno hanno un importo pari o superiore a 1 milione di dollari.