Crans Montana, Moretti: “Pronti a donare terreno per memoriale ma non abbiamo soldi, viviamo con l’aiuto di amici”

Jacques e Jessica Moretti si sono detti pronti a donare il terreno su cui sorgeva il Constellation per realizzare un monumento in ricordo delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Lo hanno affermato gli stessi coniugi francesi rispondendo alle domande degli avvocati di parte civile durante l‘udienza davanti ai magistrati svizzeri. Nel frattempo anche la confederazione elvetica ha deciso versare un contributo unico di solidarietà di 50.000 a testa ai feriti che alle famiglie delle vittime decedute a seguito del rogo.

Agli avvocati di parte civile che gli chiedevano se erano disposti a cedere il terreno del locale per realizzare un monumento commemorativo per le vittime, i due coniugi hanno risposto "Assolutamente sì”, anche se, come rivela Repubblica, hanno spiegato che finora non ci avevano ancora pensato e che comunque al momento le loro risorse economiche e finanziarie risultano completamente bloccate. “Viviamo con l'aiuto di amici e dei nostri sostenitori. Faccio la spesa con la carta di credito di mia madre. Per quanto riguarda le bollette non è stato ancora pagato nulla e stiamo ricevendo dei solleciti. I nostri conti sono congelati. Vedremo se riusciremo a rimettere in piedi le attività, se riusciremo a mantenere a galla le aziende o se tutto dovrà fallire” hanno spiegato.

Intanto il Consiglio federale svizzero oggi ha annunciato di voler fornire un sostegno finanziario alle vittime dell'incendio di Crans Montana con 50.000 franchi svizzeri ai familiari delle vittime e ai feriti che hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Si tratterebbe di un contributo di solidarietà che offrirà "alle persone interessate un aiuto rapido, senza vincoli burocratici, consentendo loro di superare rapidamente notevoli difficoltà finanziarie", non ha spiegato il Consiglio.

Il Governo ha già presentato il disegno di legge chiedendo al parlamento di decidere entro la sessione di primavera. Il Consiglio federale propone inoltre di istituire una tavola rotonda diretta e finanziata dalla Confederazione per trovare accordi economici extragiudiziari tra famiglie delle vittime, assicurazioni e altri soggetti interessati che possono evitare procedimenti giudiziari.