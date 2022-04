Covid, la commissaria Ue Kyriakides a Fanpage: “Casi in aumento, avanti coi vaccini per l’inverno” L’intervista di Fanpage.it alla Commissaria UE alla Salute Stella Kyriakides: “Covid-19 non è ancora in una fase endemica. Continuare i nostri sforzi di vaccinazione per aumentare l’immunità collettiva, a maggior ragione con la guerra in Ucraina, ed essere chiari sul fatto che la pandemia non è finita”.

"Covid-19 non è ancora in una fase endemica, anche se molti Stati europei, Italia inclusa, hanno comprensibilmente allentato alcune delle misure anti Covid. Dobbiamo continuare i nostri sforzi di vaccinazione per aumentare l'immunità collettiva, ed essere chiari sul fatto che la pandemia non è finita". Così Stella Kyriakides, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare nella Commissione von der Leyen, in una intervista a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione Covid in Europa, sulla quarta dose di vaccino e alla luce della guerra in Ucraina, con milioni di sfollati a cui gli Stati membri stanno offrendo aiuto anche sanitario.

Commissario Kyriakides, i contagi Covid stanno tornando a salire in tutta Europa. Come giudica la decisione di molti paesi membri, tra cui l'Italia, di allentare le misure di sicurezza proprio adesso?

"Dopo più di due anni di convivenza con le restrizioni della pandemia e con un virus che si sta diffondendo più facilmente ma in maniera meno grave in termini di sintomi per molti rispetto alle varianti precedenti, posso capire che molte misure siano state allentate. Persone ed economie sono sfinite dall'impatto dell'emergenza e molti Stati membri stanno passando ad una nuova fase della pandemia. E sotto molti punti di vista, questo è perfettamente comprensibile. Tuttavia, dobbiamo essere chiari sul fatto che COVID-19 è ancora con noi e stiamo assistendo a un nuovo aumento dei casi nell'UE. In alcune aree si stanno registrando record di contagi mai raggiunti prima. Questo è il risultato principalmente della circolazione di Omicron e delle sue sottovarianti, ma anche dell'allentamento delle misure e dei nostri comportamenti personali. Per tenerci al sicuro come abbiamo fatto negli ultimi due anni, dobbiamo continuare a essere prudenti e dobbiamo

continuare i nostri sforzi di vaccinazione".

Con Omicron Covid è diventata davvero una malattia endemica? A quale misura non possiamo ancora rinunciare per evitare l'ulteriore diffusione del virus?

"È vero che molti Stati membri stanno passando a una nuova fase, che potrebbe essere vista come una possibile fase endemica della crisi, e come lei ha giustamente sottolineato, molte restrizioni vengono revocate. Tuttavia, per il momento, tutti gli indicatori mostrano che COVID-19 è ancora molto presente, con numeri in aumento in tutta Europa. Chiaramente è ancora prematuro abbassare la guardia. Dobbiamo essere consapevoli che il virus e le sue varianti potrebbero produrre ancora grandi focolai, cosa che vogliamo evitare a tutti i costi. Questo è il motivo per cui la vaccinazione primaria e i richiami sono la nostra migliore difesa contro il virus, insieme all'attenzione continua, ove possibile.

La strategia dell'UE sui vaccini ha assicurato che oltre il 70% della popolazione europea abbia completato il ciclo di vaccinazione primario e più della metà abbia ricevuto la dose booster. Tuttavia, ci sono ancora molte persone non vaccinate o solo parzialmente vaccinate in Europa. È assolutamente importante incoraggiare quanti più cittadini possibile, giovani e meno giovani, a sottoporsi alla vaccinazione per proteggere al meglio se stessi e chi li circonda. Più questo accade, maggiore sarà la nostra immunità collettiva, e potremmo davvero raggiungere uno stadio in cui il virus diventa potenzialmente endemico. Ma non siamo ancora a quel punto, per cui i nostri sforzi di vaccinazione devono continuare".

Pensa che la quarta dose di vaccino diventerà presto una realtà? Arriveranno linee guida europee come aveva chiesto l'Italia?

"Lo spirito di solidarietà e coordinamento è stato al centro della risposta dell'UE alla pandemia, ed è essenziale che ciò continui ad andare avanti. Quando si tratta di ulteriori booster, dobbiamo avere una strategia comune e tempestiva basata su prove scientifiche, soprattutto in preparazione per il prossimo inverno. Le persone hanno bisogno di indicazioni chiare e coerenti in tal senso.

A seguito delle discussioni con i ministri della salute sulla vaccinazione COVID-19, i nostri specialisti, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro europeo per le malattie Prevenzione e controllo (ECDC), hanno esaminato gli ultimi studi e questa settimana hanno pubblicato la prima raccomandazione su quando offrire una seconda dose di richiamo. Può essere divisa in tre parti.

Per gli over 80 dovrebbe essere preso in considerazione un secondo richiamo del vaccino, almeno dopo 4 mesi dal primo booster. Per le persone tra i 60 e gli 80 anni, gli Stati membri dovrebbero prendere ulteriormente tale decisione basata sull'evidenza di un potenziale declino dell'immunità o dell'emergere di nuove varianti. In tali situazioni, una quarta dose può essere presa in considerazione anche per gli adulti di età compresa tra 60 e 80 anni di età. Per gli under 60, le nostre Agenzie non hanno visto prove di valore aggiuntivo nell'offrire una seconda dose di richiamo".

La pandemia non è finita e siamo nel bel mezzo di una guerra. Gli sfollati ucraini rappresentano un rischio per la crescita dei casi Covid? Abbiamo visto che proprio l'Ucraina ha uno dei tassi di vaccinazione più basso d'Europa…

"Come hai giustamente sottolineato, dobbiamo concentrarci sul fatto che questa guerra è terribile e che ci sono milioni di persone che sono state letteralmente cacciate dalle loro case e che hanno bisogno di aiuto, comprese le cure sanitarie. Vorrei sottolineare che la sfida più grande in termini di salute non sarà un aumento dei casi di Covid-19. Si tratterà, invece, di assicurarsi che gli sfollati ricevano l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno, che le cure possano continuare e che i sistemi sanitari, in particolare quelli dei paesi confinanti con l'Ucraina, non vengano sopraffatti. Naturalmente è anche fondamentale proteggerli contro le malattie infettive con vaccini salvavita, siano essi di routine per bambini o contro il COVID-19. Una percentuale molto ampia di coloro che arrivano dall'Ucraina sono persone vulnerabili: donne, alcune di loro incinte, bambini e anziani. La nostra solidarietà a loro è scontata. Per questa ragione, ricevere le cure sanitarie di cui hanno bisogno, nonché la protezione dalle malattie trasmissibili sono priorità fondamentali. Nel complesso, l'arrivo di milioni di persone ovviamente renderà il nostro lavoro sulla vaccinazione anti Covid ancora più urgente".

Secondo lei l'Europa è pronta ad affrontare altri problemi di salute pubblica con la guerra in Ucraina? Cosa farà la Commissione Europea per gestirli?

"Quando si tratta di assistenza sanitaria, la nostra priorità immediata è assicurarci che chi ha bisogno di cure urgenti e specializzate possa riceverle. Per farlo, stiamo aiutando a trasferire i pazienti dagli Stati membri i cui ospedali sono sotto pressione verso gli Stati membri UE che hanno generosamente offerto posti letto nei loro ospedali. È incoraggiante sentire che sempre più persone possono continuare le loro cure negli ospedali europei, in particolare giovani e bambini. Diecimila posti letto sono stati prontamente messi a disposizione dai nostri Stati membri. Questa è la vera solidarietà dell'UE in azione. Ci stiamo anche adoperando per garantire cheanche i controlli sanitari di routine e le vaccinazioni siano offerte all'arrivo degli sfollati, soprattutto per i bambini.

Ci stiamo anche assicurando che i medicinali essenziali siano disponibili per tutti coloro che ne hanno bisogno. A questo proposito, abbiamo già assicurato centinaia di migliaia di dosi di vaccino contro difterite e tetano per l'Ucraina e gli Stati membri dell'UE che ne hanno bisogno. Naturalmente, non possiamo dimenticare l'impatto psicologico e il trauma della guerra su chi è fuggiti dalla propria patria, in particolare l'impatto sui più giovani. Noi abbiamo creato una rete di professionisti della salute mentale di lingua ucraina che stanno lavorando per aumentare i servizi di supporto al trauma che possiamo offrire sul campo. Stiamo lavorando anche con organizzazioni partner come la Croce Rossa per assicurarci che questo supporto raggiunga coloro che ne hanno più bisogno".