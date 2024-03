Cosa sta succedendo in Myanmar tra incendi e decapitazioni e perché potrebbe esserci una nuova escalation La CNN ha verificato che due giovani di 20 anni sono stati arsi vivi e decapitati in Myanmar dove è in atto da settimane una dura repressione ad opera della giunta militare al potere dopo il golpe del primo febbraio 2021: “Incubo senza fine”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova escalation di violenza potrebbe scoppiare in Myanmar dove è in atto da settimane una dura repressione ad opera della giunta militare al potere dopo il golpe del primo febbraio 2021. Tra gli ultimi choccanti episodi, la CNN ha riferito che due giovani sono stati dati alle fiamme e decapitati di fronte a decine di spettatori a Myauk Khin Yan. Phoe Tay aveva 21 anni, T har Htaung solo 20. La loro morte è stata anche catturata in alcuni video che sono finiti sui social.

Le due giovani vittime avevano lasciato le loro famiglie nel nord-ovest del Myanmar per unirsi a un gruppo di resistenza armata locale dopo il colpo di stato militare del 2021, sperando di portare pace e democrazia nel Paese, hanno detto i loro genitori alla CNN. Ma secondo testimoni, i due sono stati catturati durante una battaglia contro i militari il 7 novembre dello scorso anno e portati in un villaggio vicino, dove sono stati torturati e uccisi da una milizia filo-giunta sotto la sorveglianza dei soldati dell'esercito birmano.

L'emittente americana ha ricostruito la cronologia degli eventi, utilizzando i resoconti di più di una dozzina di testimoni, abitanti dei villaggi, combattenti della resistenza, familiari e analisti, con l'analisi dei video e delle immagini della giornata utilizzando tecniche open source. E tutto indica che i militari al potere sono responsabili degli omicidi, in contraddizione con le loro smentite pubbliche. In realtà, le morti di Phoe Tay e Thar Htaung, per quanto orribili, non costituiscono un'anomalia in Myanmar, dove l’esercito sta conducendo una guerra di terrore contro i civili e si trova sempre più in svantaggio contro una resistenza armata nazionale determinata a spodestarlo dal potere.

Leggi anche Cosa sappiamo sulle cause dell'incendio a Bologna in cui sono morti 3 bimbi e la madre

Tali attacchi non hanno fatto altro che aumentare da quando un’offensiva ribelle lanciata cinque mesi fa ha provocato gravi perdite e defezioni per i militari. Adottando azioni terroristiche tra cui decapitazioni, mutilazioni, incendi di villaggi e attraverso una massiccia campagna di bombardamenti aerei che ha costretto quasi tre milioni di persone a fuggire, l’esercito del Myanmar sta tentando di controllare e dividere la popolazione utilizzando un mix di paura e brutalità consolidata da tempo, dicono testimoni e analisti.

Volker Türk, capo dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha recentemente definito la situazione "un incubo senza fine", in cui "soldati addestrati compiono atti brutali contro il proprio popolo" con un "agghiacciante disprezzo per la vita umana". La CNN ha richiesto un commento al portavoce della giunta militare del Myanmar sugli omicidi e sugli attacchi contro i civili, ma non ha ricevuto risposta. L'esercito ha ripetutamente affermato che non prende di mira la popolazione, sostenendo che invece sono le forze della resistenza a commettere le violenze.