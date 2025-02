video suggerito

Chi è l'autore della strage in una scuola in Svezia: un "eremita" che non vedeva nessuno da anni Trentacinque anni, in possesso di una licenza di caccia, l'uomo sospettato di aver compiuto una strage in una scuola a Örebro, 200 chilometri a ovest di Stoccolma, aveva da tempo rotto ogni legame con famiglia e amici.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo disoccupato di 35 anni, un "lupo solitario" che da tempo da tempo "stava attraversando un periodo difficile" e che per questo si era allontanato da famiglia e amici vivendo come una sorta di eremita, con un fucile da caccia comprato subito dopo aver acquisito la licenza: sarebbe questo il profilo dell'autore della peggior sparatoria di massa della storia svedese che ieri ha causato la morte di almeno 10 persone prima di togliersi la vita. La strage è stata commessa in un centro di educazione per adulti a Örebro, 200 chilometri a ovest di Stoccolma, e sulle ragioni che hanno indotto il 35 a compierla la polizia sta ancora indagando.

Di certo al momento le autorità ritengono che l'attentatore, il cui nome era Rickard Andersson, avrebbe agito da solo. L'uomo ha sparato alla polizia non appena gli agenti sono giunti sul luogo della strage e poi si è suicidato prima di essere catturato. La polizia, che sulla vicenda sta mantenendo il massimo riserbo, ha dichiarato solo che si trattava di un uomo, che non era noto alle forze dell'ordine e che non era mai stato condannato per alcun reato. Gli inquirenti hanno anche precisato che non aveva legami con bande criminali. La polizia ha aggiunto di non avere ancora un quadro chiaro del movente, ma che finora nulla indica un motivo ideologico dietro l'attacco.

Il quotidiano svedese Aftonbladet, che ha intervistato alcuni parenti del sospetto, lo ha descritto come un individuo solitario che da anni aveva contatti limitati anche con la sua famiglia. L'emittente pubblica svedese SVT, senza citare le fonti, ha aggiunto che il 35enne, come molti in Svezia, possedeva una licenza di caccia e che infatti ha utilizzato un'arma da caccia durante la sparatoria. L'attaccante viveva a Örebro, ha aggiunto SVT. SVT, Aftonbladet e il tabloid Expressen hanno riferito che il tiratore aveva cambiato il suo cognome alcuni anni fa, senza una chiara indicazione del motivo.

Citando fonti anonime, Aftonbladet ha riferito che l'attaccante aveva nascosto la sua arma in una custodia "a forma di chitarra" e aveva cambiato i vestiti nel bagno della scuola prima di iniziare a sparare.