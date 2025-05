Cosa c’entra Taylor Swift con il ritrovamento di un cadavere e l’ipotesi di un serial killer a piede libero

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Nei pressi dell'abitazione di Rhode Island di Taylor Swift sono stati trovati dei resti umani che hanno messo in allarme le autorità locali. La polizia di Westerly ha risposto a una chiamata di un vicino di casa che ha raccontato di resti nei pressi della proprietà della pop star.

Il capo della polizia ha sottolineato che è esclusa l'ipotesi di un serial killer che ha nascosto i corpi nei pressi della casa della cantante. Sui social si era infatti diffusa la teoria di un seria killer del New England autore di almeno dodici delitti.

Secondo quanto emerso, le forze dell'ordine sarebbero arrivate sul luogo del ritrovamento dei resti umani dopo la segnalazione e hanno recuperato una gamba umana. Per la precisione sarebbe stato trovato un osso a circa 300 mesi dall'abitazione della cantante. I resti saranno analizzati dai medici legali a Rhode Island. La polizia esclude un omicidio, ma sui social si è già ampiamente diffusa la teoria legata a un serial killer a piede libero.

L'abitazione dove sono stati rinvenuti i resti non è la principale della cantante: è infatti una casa sulla spiaggia acquistata nel 2013 per 17 milioni di dollari. L'abitazione è diventata oggetto della canzone "The Last Great American Dynasty" inserita nell'album del 2020 "Folklore" e viene utilizzata principalmente per le feste del 4 luglio.

Nella casa di Rhode Island, neanche a farlo apposta, Swift ha scritto anche la canzone "no body, no crime" contenuta nell'album "Evermore" che parla proprio di un omicidio. Il ritrovamento dei resti umani sarebbe inquadrato in un'indagine che ha portato al rinvenimento di altri 12 cadaveri.

Nei giorni scorsi Taylor Swift è stata oggetto di un tweet di scherno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon ha affermato che, da quando ha manifestato online la sua antipatia per l'artista, quest'ultima non è più "di tendenza".

