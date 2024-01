Cosa cambia nel conflitto a Gaza dopo l’uccisione del numero due di Hamas in Libano

Il numero due dell’Ufficio politico di Hamas e fondatore del braccio armato dell’organizzazione islamista Saleh al-Arouri è morto in un’esplosione avvenuta alla periferia sud di Beirut, in Libano, causata da un drone dell’esercito israeliano. Ora si teme che la sua uccisione possa rivelarsi controproducente per la guerra a Gaza e portare a un allargamento del conflitto.