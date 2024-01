Drone dell’esercito israeliano su Beirut, ucciso uno dei leader e fondatori di Hamas Saleh al-Arouri L’esercito israeliano ha ucciso uno dei fondatori e dirigenti di Hamas, Saleh al-Arouri, uno dei leader del gruppo di miliziani palestinesi. Al-Arouri è morto in un attacco con droni su Beirut, in Libano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarebbe stato ucciso dall'esercito israeliano Saleh al-Arouri, un esponente di Hamas e fondatore del braccio armato del gruppo (le Brigate Ezzedin al-Qassam). Uno dei leader del gruppo armato, sarebbe morto nell'esplosione avvenuta alla periferia sud della capitale libanese Beirut. Al-Arouiri era il vice del capo dell'Ufficio politico dei miliziani palestinesi. Lo riferisce il canale al-Hadath, del gruppo di al-Arabiya, citando una fonte di sicurezza.

Dall'altra parte, Hamas ha confermato l'uccisione di al-Arouri, aggiungendo che l'esponente del gruppo è stato assassinato nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut. Saleh al-Arouri, ha specificato Hamas, è stato ucciso "in un vile attacco sionista". L'informazione è stata diffusa sul canale ufficiale del gruppo di miliziani.

"I codardi omicidi compiuti dall'occupante sionista – specifica ancora Hamas – contro i nostri leader e i simboli del gruppo palestinese dentro e fuori la Palestina, non riusciranno a spezzare la volontà e la resistenza del nostro popolo, né a ostacolare la continuazione della sua coraggiosa lotta" ha affermato Ezzat al-Rishq, membro dell'ufficio politico dell'organizzazione.

Al-Arouiri è stato ucciso in un attacco svolto con un drone da Israele sulla periferia sud della capitale libanese, zona controllata da Hezbollah. Il bilancio delle esplosioni sarebbe in totale di almeno 6 morti, compreso il leader di Hamas. A riferirlo è l'agenzia libanese Nna, mentre Hamas ha confermato la morte del vicecapo del suo ufficio politico. Si registrano già proteste in Cisgiordania, mentre Ahsan Attia, membro dell'ufficio politico della Jihad islamica, ha affermato che Israele "pagherà il prezzo dei suoi crimini, compreso l'assassinio di Saleh al-Arouri".

La posizione del ministero degli Esteri iraniano

"La morte di Al-Arouri è stato il risultato del grave fallimento dell'entità sionista nell'affrontare la resistenza a Gaza" ha fatto sapere il ministero degli Esteri iraniano, citato da Al Jazeera. "Condanniamo fermamente l'assassinio di Al-Arouri, che costituisce una violazione della sovranità del Libano e chiediamo alle Nazioni Unite una risposta urgente ed efficace".