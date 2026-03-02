Contrae la legionellosi mentre è in vacanza e rischia di morire: “Danni permanenti, faccio causa al resort”

Una donna britannica di 66 anni ha rischiato di morire dopo un banale incidente mentre si trovava in vacanza alle Barbados. Karen Griffith stava festeggiando il suo compleanno con una vacanza insieme al marito e al resto della famiglia quando il piano in granito ai piedi del suo letto è crollato ferendola al piede destro. Era la fine del suo soggiorno durato poco più di una settimana e per questo dopo essere stata dal medico ha preso l'aereo per tornare nel Regno Unito.

Ma, come ricostruisce il Daily Mail, quello è stato solo l'inizio di un lunghissimo incubo. Griffith ha affrontato il viaggio con il piede che si gonfiava sempre di più e quando è scesa dall'areo è stata immediatamente ricoverata. I sintomi non erano più localizzati e presto sono sopraggiunti nausea, vomito, febbre alta e, infine, una grave insufficienza renale accompagnata. I medici hanno scoperto che tutto era riconducibile alla legionellosi.

La legionellosi è un’infezione polmonare causata da batteri del genere Legionella. Se non trattata in maniera tempestiva può avere conseguenze fatali. Griffith in quei giorni viene ricoverata in terapia intensiva e conduce una vera e propria lotta per la vita mentre il suo organismo cerca di combattere l'infezione.

"Non ricordo più i giorni trascorsi in ospedale – spiega al quotidiano britannico – Ho avuto allucinazioni terribili e credevo davvero di morire. È stata un'esperienza traumatica e ho ancora gli incubi".

Alla fine, dopo una lunga degenza, la donna viene dimessa, ma la malattia le ha lasciato conseguenze permanenti che l'hanno costretta ad abbandonare il lavoro: "Soffro di ansia, depressione, perdita di memoria e tutto questo mi toglie fiducia in me stessa. Le gambe non funzionano più come prima e sono caduta più volte, procurandomi altre ferite. La mia famiglia mi è stata di grande supporto, ma l'impatto della malattia ha cambiato la mia vita, fisicamente, mentalmente e finanziariamente. Mi ritrovo a dover ricostruire tutto".

Alla luce delle conseguenze permanenti che la malattia ha avuto su di lei, Griffith ha deciso di fare causa al resort in cui ha soggiornato e dove crede che sia iniziato tutto. La legionellosi, infatti, si contrae in ambienti acquatici come laghi e fiumi, ma può proliferare negli impianti idrici se non viene fatta un'adeguata manutenzione.

La vacanza nel resort delle Barbados è costata 6.800 sterline, pari a più di 7.700 euro. A questa cifra la donna aggiunge il costo delle terapie affrontate per la malattia e la perdita della ditta di pulizie che gestiva insieme al cugino. Ha incaricato quindi l'avvocato specializzato in lesioni gravi Irwin Mitchell di indagare sul tour operator che l'ha portata alle Barbados, dando il via a un contenzioso legale ancora in corso. L'agenzia di viaggi ha depositato la propria difesa in tribunale, dove ha affermato di non avere alcuna responsabilità. Non è ancora stato raggiunto un accordo finanziario con l'agenzia di viaggi, ma la donna attraverso il suo avvocato si dice fiduciosa.