Container di oro sparisce nel nulla in aeroporto, furto da 13milioni: “Non sono professionisti” L’incredibile furto all’aeroporto Pearson di Toronto poche ore dopo lo scarico della merce che era depositata in un magazzino. All’interno vi era oro e altri oggetti per un valore di quasi 20 milioni di dollari canadesi.

A cura di Antonio Palma

È mistero all’aeroporto di Toronto, in Canada, dove un piccolo container pieno di oro e altri valori è letteralmente sparito nel nulla pochissime ore dopo essere arrivato nello scalo con un volo. L’incredibile furto è avvenuto lunedì sera, ora locale, quando il prezioso carico si è volatilizzato da un hangar in cui era stato sistemato poco prima dagli addetti. Questi lo avevano scaricato dall’aereo atterrato come da procedura all'aeroporto Pearson di Toronto.

La polizia canadese, che sta indagando su quello che potrebbe rivelarsi uno dei più grandi furti nella storia del Paese nordamericano, ha comunicato la notizia ieri ma non ha rivelato esattamente il contenuto del container, limitandosi a spiegare che dentro vi era oro e altri oggetti di "alto valore" per un valore di quasi 20 milioni di dollari canadesi, oltre 13milioni di euro.

“Un aereo è arrivato qui all'aeroporto nella prima serata di lunedì. Come da normale procedura, l'aereo è stato scaricato e il carico è stato trasportato dall'aereo a una struttura di attesa” ha spiegato un portavoce della polizia canadese, rivelando: “Quello che posso dire è che il container aveva oggetti e di alto valore. Conteneva oro ma non solo, vi erano anche altri oggetti di valore monetario”

Il valore del carico non deve sorprendere visto che le miniere d'oro dell'Ontario settentrionale spesso spediscono lingotti attraverso l'aeroporto della città ma anche per questo il furto appare decisamente inusuale. Secondo la polizia non sarebbe un colpo fatto da professionisti.

"È un caso molto raro e non lo definisco un lavoro professionale" ha dichiarato infatti l'ispettore Stephen Duivesteyn che si sta occupando del caso. La polizia, che è coadiuvata anche dalla Royal Canadian Mounted Police nelle indagini, non ha voluto fornire altri dettagli. Non è stata indicata ad esempio la destinazione prevista del carico rubato né è stato chiarito se le ricerche siano state estese al resto del Paese.

Secondo il Toronto Sun, il prezioso carico apparteneva a una banca e conteneva anche banconote mentre la compagnia aerea era Air Canada. Secondo il giornale il carico faceva parte di una transazione intra-bancaria, ma non è nota l'identità dell'altra banca coinvolta nella transazione. Il sospetto è che chiunque abbia portato a termine questa rapina avesse un aiuto interno.