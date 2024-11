Compra una busta di spinaci confezionati al supermercato: dentro ci trova una rana viva È diventato virale il video pubblicato sui social dall’utente Chugo Le. La confezione è distribuita dal marchio Taylor Farms in Messico. Purtroppo, l’animale non è sopravvissuto. “Anche se non si vede nel video, la rana era schiacciata e sanguinante”, ha spiegato l’uomo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Ha comprato una busta di spinaci al supermercato e al suo interno ha trovato una rana viva. Non ha esitato a girare un video e a pubblicarlo sui social, Chugo Le. Inutile dire che il video è diventato virale, generando molteplici commenti di utenti indignati e mettendo in dubbio i processi di qualità del marchio Taylor Farms México, responsabile della distribuzione del prodotto.

"Amici, se di solito comprate spinaci pronti, dovreste vedere questo: una rana viva!" ha scritto Chugo Le nel messaggio che accompagna il video. "Proprio così. Nessuno me l'ha detto, l'ho vista con i miei occhi: sbatteva le palpebre e muoveva le sue piccole gambe".

Poi, un avvertimento ai consumatori: "Meglio disinfettare verdure e foglie in casa". Purtroppo, l'animale non è sopravvissuto. "Anche se non si vede nel video, la rana era schiacciata e sanguinante", ha spiegato l'utente.

Sebbene l'azienda ‘Taylor Farms' non abbia ancora rilasciato comunicati ufficiali, gli utenti sui social chiedono ora rassicurazioni. Tuttavia, non mancano i commenti più scherzosi al video pubblicato da Chugo Le: "Insalata di rane", scrive uno. "Viene fornita con proteine ​​incluse", gli fa eco un altro."

Episodi come quello avvenuto in Messico purtroppo non sono rari. Era già capitato qualche anno fa ad un utente della catena Migros in Svizzera. L'uomo aveva acquistato una confezione di insalata già pronta in un negozio a Basilea e ci aveva trovato dentro una rana viva. In quel caso l'animale ha avuto miglior fortuna: il 59enne ha infatti liberato l'anfibio in un luogo adeguato, vicino alla sua abitazione. Il mese scorso invece una studentessa di Bristol, in Regno Unito, ha fatto una scoperta non fantastica dopo aver aperto un pacco di Shein appena arrivato a casa: dentro c'era uno scorpione.