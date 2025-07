Compra due biglietti identici della lotteria Powerball per errore e vince 2 milioni di dollari

Un semplice errore ha trasformato Paul Corcoran in un milionario due volte. L’uomo, residente a Fitchburg, negli USA, ha vinto 2 milioni di dollari dopo aver acquistato per sbaglio due biglietti identici del Powerball, entrambi vincenti. Corcoran aveva inizialmente comprato un biglietto valido per sette estrazioni consecutive. Convinto che la settima e ultima estrazione fosse già avvenuta, ne ha acquistato un secondo, con gli stessi numeri: 5, 9, 25, 28, 69 e il Powerball rosso 5.

Il colpo di fortuna si è concretizzato durante l’estrazione del 9 luglio, in cui cinque biglietti in tutto hanno vinto il premio da un milione di dollari ciascuno. Corcoran, avendone due con la stessa combinazione, ha portato a casa ben 2 milioni di dollari prima delle tasse. “È stata una bella sensazione,” ha dichiarato l’uomo, anche se ha ammesso di non avere ancora piani precisi su come spenderà la somma vinta.

Il primo biglietto vincente è stato acquistato in un supermercato di Fitchburg, mentre il secondo in una stazione di servizio di Leominster. Entrambi i rivenditori riceveranno un bonus di 10.000 dollari ciascuno per aver venduto biglietti vincenti. Corcoran ha riscattato ufficialmente la vincita l’11 luglio presso la sede della Lotteria Statale del Massachusetts a Dorchester.

Il Powerball è una delle lotterie più popolari negli Stati Uniti, disponibile in 45 stati. Ogni biglietto costa 2 dollari e, sebbene le probabilità di vincere un qualsiasi premio siano di una su 24, la possibilità di centrare il jackpot resta una su 292,2 milioni.