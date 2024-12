Come sta Kate Middleton dopo le cure per il cancro: le rivelazioni di un amico

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Kate Middleton

È stato un anno difficile per Kate Middleton. Dopo aver annunciato a marzo di essere malata di cancro e di aver concluso la chemioterapia a settembre, la principessa del Galles non è ancora tornata completamente "alla normalità". A dirlo è un caro amico della 42enne, citato da People.

Da pochi mesi Middleton è gradualmente tornata ad apparire in pubblico. "In questo momento è concentrata su se stessa e sulla sua famiglia, giustamente", ha detto la fonte, aggiungendo che la principessa "non è ancora tornata alla normalità".

"Deve rimettersi in carreggiata. E lo farà se la lasceranno il tempo di far fronte alla situazione", ha detto una seconda fonte al giornale. "Non tornerà al lavoro come prima ancora per molto tempo". La principessa Kate ha trascorso gran parte del 2024 lontana dai riflettori poiché ha scelto di dare priorità alle cure e alla convalescenza.

"Non si è completamente ripresa – ha riferito l'ex addetta stampa della regina Elisabetta, Ailsa Anderson – Ma ogni volta che la vediamo, ha un aspetto migliore". Inoltre, gli amici della Famiglia Reale sostengono che la 42enne abbia cambiato molto il suo approccio alla vita lavorativa.

"Ha scelto di avere il totale controllo sul suo ritorno alla vita pubblica. Sta facendo ciò che può essere meglio per lei", ha detto la biografa reale Sally Bedell Smith al giornale. Un'altra fonte ha precisato che la principessa e il principe William hanno stabilito che in questo momento "la famiglia è la cosa più importante".

"Non puoi passare attraverso qualcosa del genere e uscirne immutato. Ora è una persona diversa", ha aggiunto ancora la fonte. Di recente Kate Middleton ha partecipato alla serata da lei organizzata, Together at Christmas, presso l’Abbazia di Westminster.

Il concerto di Natale è stato registrato il 6 dicembre e sarà in programma sulle reti britanniche per la Vigilia di Natale. Lo scorso 3 dicembre invece, accanto al marito, Kate aveva accolto l'emiro del Qatar durante una visita di stato nel Regno Unito, ma non aveva partecipato al banchetto di gala serale.

Intanto, anche il re Carlo III sta affrontando la malattia. "Sebbene il re stia svolgendo i suoi doveri con la determinazione che lo contraddistingue, ha dovuto accettare delle limitazioni durante il trattamento contro il cancro", ha detto ancora Bedell Smith.

"Di conseguenza William ha assunto maggiori responsabilità e lui e Kate si sono preparati per i loro ruoli futuri prima di quanto avrebbero previsto", ha aggiunto la biografa reale.

Come ricorda il New York Post, il mese scorso fonti interne al palazzo hanno confermato che i dipendenti reali hanno iniziato a elaborare i piani di successione già subito dopo l'incoronazione del re, avvenuta nel maggio 2023.