Come è deragliato il treno in Germania, frana e carrozze ribaltate: “Scene che non vorresti mai vedere”

Le autorità tedesche hanno rivisto a tre morti il bilancio delle vittime del deragliamento del treno regionale in Germania. Altre 41 persone sono rimaste ferite, diverse delle quali in modo grave. All’origine del disastro ferroviarii potrebbe esserci lo straripamento di un pozzo fognario che ha innescato una frana sui binari.

Un pozzo fognario straripato per le forti piogge e una conseguente frana sui binari sarebbero la causa del deragliamento del treno regionale veloce in Germania, nel Baden-Württemberg, che domenica ha causato almeno 3 morti e 41 feriti. È quanto emerso dalle prime indagini sull’incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, nel distretto di Biberach, nei pressi di Riedlingen.

La polizia questa mattina infatti ha comunicato che, in base ai primi rilievi sul posto, le forti piogge nella zona dell'incidente potrebbero aver causato lo straripamento di un pozzo fognario. L'acqua ha innescato una frana nella zona del terrapieno vicino ai binari dove è deragliato il treno espresso regionale.

Le autorità tedesche hanno rivisto a tre morti il bilancio delle vittime del deragliamento. Secondo il comunicato, tre persone sono morte e 41 sono rimaste ferite, diverse delle quali in modo grave. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, tra le vittime figurano il macchinista del treno e un altro dipendente della Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, probabilmente il capotreno. La terza vittima invece è un passeggero. Sono 25 le persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

Il treno espresso regionale viaggiava da Sigmaringen a Ulm con circa 100 passeggeri a bordo quando, intorno alle 18, è deragliato improvvisamente. Diverse carrozze sono uscite dai binari capovolgendosi su un lato. In zona pioveva a dirotto da giorni, in particolare domenica pomeriggio. Proprio dietro un ponte stradale le acque hanno causato il distacco di alcuni tratti del pendio e i detriti sono finiti lungo la linea ferroviaria.

Una parte del treno è finita fuori dai binari ed è stata spinta dalla velocità su per il pendio alto un metro. Alcune carrozze si sono fermate ribaltate accanto a un sentiero lungo una zona residenziale. Lungo i binari, i vagoni invece si sono accatastati uno sopra l'altro in una scena drammatica che poteva avere conseguenze ancora peggiori.

I treni regionali viaggiano a circa 80 chilometri orari sulla tratta a binario unico. "Si tratta di una velocità elevata, e la scena dell'incidente ne è la prova. È chiaro che sono state sprigionate forze enormi” ha spiegato il Ministro degli Interni del Baden-Württemberg Thomas Strobl .

"È stato terribile, scene che non vorresti mai vedere. Grazie a Dio, i vigili del fuoco volontari sono arrivati rapidamente. Sono scesi dal terrapieno usando una lunga scala” ha raccontato un testimone residente in zona. I soccorsi hanno lavorato per ore per estrarre tutti i passeggeri e portarli in salvo attraverso i finestrini rotti.

Ci vorranno probabilmente diversi giorni per liberare il tratto ferroviario. Fino a nuovo avviso, la linea ferroviaria e l'adiacente strada provinciale rimarranno chiuse.