Come Alfredino: il piccolo Ryan è caduto in un pozzo in Marocco. È vivo, a 60 metri di profondità Ryan è caduto in un pozzo profondo 60 metri, mentre giocava in una zona rurale del Marocco, vicino Chefchauen, e ora stanno cercando di salvarlo. La sua storia ricorda quella dell’incidente di Vermicino, finito purtroppo tragicamente oltre 30 anni fa.

A cura di Biagio Chiariello

Da ormai quasi 48 ore Ryan, un bambino di 5 anni, si trova imprigionato in un pozzo. Fa freddo a 60 metri di profondità e manca ossigeno. Martedì pomeriggio 1° febbraio, secondo quanto ricostruito, il piccolo si era allontanato per giocare nei campi, nella zona rurale vicino alla città di Chefchauen, 250 km a nord-est di Rabat, come aveva fatto anche in altre occasioni. Ma quando a sera la mamma non lo ha visto rientrare, è scattato l'allarme.

Ryan è vivo, i tentativi per salvarlo

Il giornale locale HBN (Hassi Berkan News) assicura che il piccolo Ryan è ancora vivo. I soccorritori hanno calato un telefono con videocamera e sono riusciti a vedere il piccolo, in condizioni apparentemente discrete. Gli hanno fornito ossigeno, cibo e acqua e gli parlano per tenerlo sveglio. Purtroppo i tentativi di tirarlo fuori da quell'abisso, al momento, si sono rivelati vani. Anche perché il terreno è roccioso e il villaggio si trova in una zona impervia sulla catena montuosa del Rif, a nord del Paese. Un ragazzo del posto, di costituzione mingherlina si è offerto volontario per calarsi, ma il pozzo si restringe ulteriormente dopo 30 metri e così ha dovuto desistere. La storia di Ryan sta stringendo i cuori in Marocco intero, visto che sul posto sono arrivate anche le telecamere.

Il pozzo dove è caduto Ryan

Come il piccolo Alfredino

Inutile dire che la storia del bimbo marocchino ricorda molto da vicino quella del piccolo Alfredino Rampi, che il 10 giugno 1981, cadde in un pozzo artesiano vicino Vermicino. Anche in quel caso ci fu un volontario che tentò di salvare il bimbo, Angelo Licheri, divenuto l'eroe di quella che poi finì in una tragedia e scomparso recentemente. Più recente e, purtroppo, sempre finita tragicamente, è la storia di Julen, Il bimbo di due anni caduto il 13 gennaio in un pozzo largo 25 centimetri e profondo oltre 100 metri a Totalan, in Spagna e recuperato senza vita dopo 13 giorni.