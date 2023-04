Colpo al camion appena uscito dalla Zecca: ladri rubano due milioni di monete da 10 centesimi I ladri sono entrati in azione per derubare un tir stracarico di monetine appena coniate a Philadelphia, nello stato della Pennsylvania, in Usa. Secondo la polizia, il camion conteneva circa 750.000 dollari in monetine, il bottino è di circa duecentomila dollari.

A cura di Antonio Palma

Singolare e curioso furto quello andato in scena nelle scorse ore nello Stato della Pennsylvania, in Usa. I ladri sono entrati in azione per derubare un tir stracarico di monetine appena coniate e diretto a un'altra sede della Zecca di stato, riuscendo a portare via ben due milioni di esemplari da 10 centesimi per un valore di circa duecentomila dollari.

Il furto è andato in scena nella primissima mattinata di giovedì quando i ladri hanno scassinato il Semirimorchio contenente centinaia di migliaia di dollari in monetine che era fermo nel parcheggio di un centro commerciale nel nord-est di Filadelfia. Secondo la polizia, il camion conteneva circa 750.000 dollari in monetine su 15 bancali, 50.000 dollari per pallet.

I ladri sono entrati in azione poco dopo le 6 di giovedì rovesciando a casaccio le monete intorno al camion mentre le estraevano dai sacchi. Visto l'oggetto del furto, è stato difficile stimare subito il bottino. Gli investigatori lo hanno inizialmente stimato in centomila dollari ma poi venerdì, a una valutazione più attenta, la cifra è salita a duecentomila. Se le stime della polizia sono corrette, i ladri hanno dovuto trasportare circa 5 tonnellate di monete dal parcheggio.

Secondo quanto ricostruito, il camion era diretto alla Zecca di Miami, in Florida, dalla Philadelphia Mint, la Zecca di Filadelfia, situata nella Città Vecchia. La polizia ha detto che l'autista del camion ha ritirato il carico con le monete mercoledì sera e si è diretto a nord-est, dove vive. Le autorità hanno detto che poi ha fermato il semirimorchio nel parcheggio ed è tornato a casa per riposarsi. A questo punto il colpo dei ladri.

Non è ancora chiaro se il camionista dovrà affrontare delle accuse, ma sicuramente non è pratica comune lasciare il rimorchio incustodito e andarsene soprattutto con un carico così prezioso. La polizia dal suo canto ha affermato che sebbene i dettagli di questo caso sono bizzarri, i furti di camion sono comuni nell'area. "Ci sono stati molti furti di merci qua e là nel nord-est di Filadelfia e nel sud di Filadelfia in eusti mesi, hanno rubato camion con agnello, pollo, televisori, frigoriferi, alcol ecc… " ha detto il capitano della polizia John Ryan.

La polizia sta ora setacciando i video di sorveglianza della zona nel tentativo di scoprire chi potrebbe aver fatto il colpo. In particolare per ora si cerca un gruppo di "10 o più maschi" che indossano abiti neri. Si cerca anche un pick-up Chrysler bianco con vetri oscurati che sarebbe servito a portare via i sacchi di monete.