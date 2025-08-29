Colpiti da batterio mangia carne dopo aver ingerito ostriche crude, due morti in Usa

Le ostriche che hanno causato gli ultimi decessi sono state raccolte in Louisiana e servite nei ristoranti della zona. Visto l’elevato numero di casi e decessi dovuti al Vibrio vulnificus registrati quest’anno, il Dipartimento della Salute della Louisiana ha rilasciato una dichiarazione esortando i residenti a prendere precauzioni per prevenire l’infezione.

Due persone sono morte in Louisiana dopo aver contratto un batterio mangia carne mangiando ostriche crude. Lo confermano le autorità sanitarie statunitensi lanciando l'allarme per l'elevato numero di casi di infezioni da Vibrio vulnificus in forte aumento quest'anno nello stato americano. Solo in Louisiana, infatti, sei persone sono morte e 34 sono state infettate dal batterio che prospera nelle acque costiere salmastre.

Le ostriche che hanno causato gli ultimi decessi sono state raccolte in Louisiana e servite nei ristoranti della zona. Il batterio Vibrio è generalmente conosciuto perché può causare malattie gravi quando una ferita aperta viene esposta alle acque in cui prolifera ma colpisce le persone anche quando si mangia pesce e molluschi crudi o poco cotti. Il più delle volte in quest'ultimo caso si tratta di un'infezione meno grave che causa solo disturbi allo stomaco, ma occasionalmente può raggiungere il flusso sanguigno e uccidere. Per questo nei locali della zona sul menù campeggia un avvertimento per chi già soffre di determinate condizioni mediche.

"Molte persone con infezione da Vibrio vulnificus possono ammalarsi gravemente e necessitare di cure intensive o dell'amputazione di un arto", ha affermato il dipartimento sanitario locale in un nota, spiegando che "Circa una persona su cinque con questa infezione muore, a volte entro uno o due giorni dalla diagnosi". Il soprannome di "batterio mangia-carne" perché, alcune infezioni da Vibrio provocano la fascite necrotizzante, "una grave infezione in cui la carne attorno a una ferita aperta muore" e porta all'amputazione.

Visto l'elevato numero di casi e decessi dovuti al Vibrio vulnificus registrati quest'anno, tra cui 22 persone che con ricovero ospedaliero con il tasso di infezione più alto dell'ultimo decennio, il Dipartimento della Salute della Louisiana ha rilasciato una dichiarazione esortando i residenti a prendere precauzioni per prevenire l'infezione. Negli ultimi 10 anni i casi sono aumentati esponenzialmente diffondendosi anche alle coste più a nord degli Usa a causa del riscaldamento delle acque, una tendenza che gli scienziati legano al cambiamento climatico.