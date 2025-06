video suggerito

Colorado, dà fuoco ai manifestanti pro Israele con lanciafiamme e molotov: 8 feriti, "Attacco terroristico" Il terribile attacco a Boulder, in Usa, durante una marcia per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Arrestato un 45enne, avrebbe colpito i presenti con un lanciafiamme improvvisato gridando "Palestina libera". Alcuni feriti in gravissime condizioni per ustioni.

A cura di Antonio Palma

Terribile attacco tra le strade di Boulder, in Colorado, dove un uomo ha dato fuoco ad alcuni manifestanti che partecipavano a una marcia per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza lanciando molotov e utilizzando un lanciafiamme artigianale. Almeno otto i feriti tra cui alcuni in gravissime condizioni per le ustioni. L'autore del gesto, identificato come Mohamed Sabry Soliman, è un 45enne cittadino egiziano il cui visto è scaduto nel 2023: avrebbe urlato "Palestina libera".

L'uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia ed è ora in custodia. L'FBI, che ha preso in mano le indagini, afferma che il si tratta di un "atto di terrorismo" avvenuto durante un evento pacifico a sostegno degli ostaggi israeliani, che si tiene settimanalmente in un centro commerciale all'aperto a Boulder.

L'attacco intorno alle 13:30 di domenica ora locale, la notte tra domenica e lunedì in Italia. Sul posto diversi manifestanti si stavano preparando per un corteo organizzato da Run for Their Lives, un'organizzazione che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. L'FBI ha affermato che si trattava di un "evento regolare, settimanale e pacifico".

Improvvisamente sono stati bersagliati dal 45enne che ha attaccato un gruppo con quello che la polizia descrive come un "lanciafiamme improvvisato" e "bottiglie molotov" dando fuoco a quelli più vicini. Otto persone sono state colpite e ferite: si tratta di quattro donne e quattro uomini, di età compresa tra 52 e 88 anni, che sono stati trasportati negli ospedali della zona con ferite di varia natura. Almeno una delle persone è in condizioni critiche.

Tra i feriti nell'attacco alcuni sono in grav condizioni. Tra di loro ci sarebbe anche un sopravvissuto all'Olocausto di 88 anni, secondo quanto ha dichiarato alla CBS il rabbino Israel Wilhelm, direttore del movimento Chabad presso l'Università del Colorado a Boulder.

La polizia afferma che l'aggressore gridava "Palestina libera" e di essere "abbastanza sicura" che l'uomo abbia agito da solo ma ha assicurato che intensificherà la sicurezza agli eventi ebraici nei prossimi giorni. Il sindaco di Boulder Aaron Brockett si è detto rattristato e indignato per il "terribile attacco". "Voglio essere chiaro: qui non c'è posto per la violenza e l'odio. Attacchi come questi cercano di incutere terrore nei cuori delle persone e di dividerci gli uni dagli altri, ma Boulder resterà unita e forte", ha scritto in un post su X.