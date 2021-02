Tragedia in Colombia, dove almeno dodici persone sono morte in seguito al naufragio di due piccole imbarcazioni che trasportavano una cinquantina di invitati a una festa. A renderlo noto i media colombiani, precisando che le due barche erano di legno ed erano salpate da Tumaco, nel dipartimento di Nariño, malgrado le avverse condizioni nell'Oceano Pacifico, con onde alte più di due metri e fortissime raffiche di vento. Il bilancio dell'incidente conta anche svariati dispersi.

Fonti locali hanno reso noto che i passeggeri delle due lance erano diretti nella zona conosciuta come San José del Guayabo, a circa un'ora di navigazione da Tumaco, per partecipare alla festa di compleanno di una ragazza di 15 anni. A dare l'allarme è stato uno dei passeggeri, che ha fatto in tempo a chiamare i suoi famigliari a terra permettendo l'arrivo nella zona segnalata di varie unità di soccorso che hanno salvato 35 persone, e recuperato i cadaveri di due donne e di un bambino. La Direzione generale marittima dell'Ecuador e la Guardia costiera di Tumaco, con l'appoggio di elicotteri e aerei hanno proseguito le ricerche per localizzare una parte dei passeggeri, forse una decina, di cui non si hanno tracce.

Il sindaco di Tumaco, María Emilsen Angulo, ha riferito le identità delle vittime, tra le quali figurano anche diversi bambini. Si tratta di Alvear Sinisterra, 47 anni, Cintya Preciado, 23 anni, Jessier Tomás Preciado, 5 anni, Junior Daniel Hurtado Cabezas 19 anni, Freider Dájome Banderas 3 anni, Luis Ángel Cortes 4 anni, Yerson Rodríguez 6 anni, Shaira Rodríguez 11 anni, Leydi Montenegro 23 anni, Cristian Perlaza 21 anni, Juan Perlaza 16 anni e Alexander Armero 3 anni.