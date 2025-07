Colombia, famiglia di tre persone trovata morta in hotel dopo aver segnalato cattivo odore in una stanza

Tragedia a San Andrés: una famiglia di tre persone è stata trovata morta in un hotel dopo aver segnalato un cattivo odore in stanza. Le vittime sarebbero morte per avvelenamento. Si indaga sulle cause, escluse al momento ipotesi di violenza.

Quella che avrebbe dovuto essere una vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia all’Hotel Portobelo, nell’isola colombiana di San Andrés, dove tre persone – madre, padre e un bambino di quattro anni – sono state trovate morte nella loro stanza. Le vittime sono Tito Martínez, sua moglie Viviana Canro e il figlio Kevin Martínez.

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia aveva chiesto al personale dell’hotel di essere trasferita in un’altra stanza a causa di un forte odore avvertito sin dalla prima notte. La richiesta, tuttavia, sarebbe stata ignorata dalla direzione, che non avrebbe riscontrato alcuna anomalia. Il drammatico ritrovamento è avvenuto lo scorso venerdì. A trovare i corpi è stato Orlando Canro, padre di Viviana, che alloggiava in un’altra stanza della struttura. L’uomo, preoccupato per la mancanza di risposte da parte della figlia, si è rivolto alla reception per chiedere di poter accedere alla loro stanza. Dopo alcune iniziali resistenze, un’impiegata dell’hotel lo ha accompagnato all’interno, dove ha fatto la terribile scoperta: la figlia era a terra priva di vita, nuda, mentre il marito e il nipotino giacevano sul letto.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause delle morti. Secondo i primi accertamenti dell’Istituto di medicina legale, i tre sarebbero morti per avvelenamento. Il colonnello della Polizia di San Andrés, James Totena, ha riferito che non sono stati rilevati segni di violenza, escludendo per il momento l’ipotesi di un atto criminale. "Il decesso potrebbe essere stato causato da un agente tossico ingerito o diffuso nell’aria", ha spiegato Totena. "Stiamo attendendo i risultati definitivi delle autopsie per stabilire con certezza la dinamica dei fatti".

La famiglia avrebbe consumato un pasto e bevuto alcolici nella stanza poco prima del decesso. Uno dei tre – non è stato specificato chi – avrebbe anche raggiunto il bagno per vomitare, segno che qualcosa li stava già intossicando. In una nota ufficiale, l’Hotel Portobelo ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto e ha dichiarato di essere pienamente collaborativo con le autorità: "Siamo profondamente addolorati da quanto successo. Fin dal primo momento, abbiamo offerto supporto alla famiglia e continueremo a farlo con il massimo rispetto e sensibilità".