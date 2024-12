video suggerito

Cinque bambini e intere famiglie scomparse: chi sono le vittime dell'incidente aereo in Corea Tra i passeggeri a bordo del volo Jeju Air che si è schiantato in Corea del Sud c'erano 173 sudcoreani e due thailandesi, il più piccolo aveva tre anni e nessuno di loro è sopravvissuto. Con loro sono morti anche quattro membri dell'equipaggio e solo due sono sopravvissuti.

A cura di Antonio Palma

Cinque bambini tra cui il più piccolo di 3 anni ma anche madri, mariti mogli e nipoti, sono le 179 vittime dell'incidente aereo in Corea del Sud, molte delle quali attendono ancora di essere identificate. La maggiore parte di loro erano turisti che stavano rientrando in patria con il volo della Jeju Air dopo un viaggio in Thailandia per Natale. Nessuno dei 175 passeggeri è sopravvissuto al disastro aereo, il peggiore avvenuto sul suolo sudcoreano dal 1997. Con loro sono morti anche quattro membri dell'equipaggio e solo due sono sopravvissuti.

Molti di loro non sono riconoscibili a causa delle ferite riportate nell'impatto e solo alcune decine sono stati identificati tramite impronte digitali. Secondo quanto riportato dalla BBC, alcuni familiari disperati hanno inveito contro le autorità, frustrati per il tempo impiegato per identificare i loro cari. Tutti i parenti, centinaia di famiglie, sono stati accolti nello scalo coreano, dove attendono di essere chiamati o avere informazioni sui loro cari.

"Non riesco a credere che l'intera famiglia sia appena scomparsa" ha dichiarato un uomo in attesa, raccontando che suo nipote e i suoi due figli erano a bordo del volo dopo essere andati a festeggiare l'esame di ammissione al college del più giovane. Con lui tra urla di dolore e disperazione centinaia di altre persone.

All'interno dell'aeroporto è stato allestito un obitorio temporaneo mentre fuori i furgoni in fila per portare via i corpi che vengono riconosciuti man mano. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Tra i passeggeri a bordo del volo c'erano 173 sudcoreani e due thailandesi, 82 erano uomini e 93 donne, di età compresa tra i tre e i 78 anni.

Tutti loro probabilmente hanno capito pienamente quanto stava accadendo come dimostra il messaggio inviato da uno di passeggeri a un familiare in quei minuti terribili. "Devo dire le mie ultime parole" recitava il testo in cui faceva riferimento al fatto che degli uccelli erano rimasti incastrati nel motore.

Quando l'aereo si è schiantato a terra ed è esploso, molti passeggeri sono stati scaraventati fuori dal velivolo. Gli unici sopravvissuti sono due membri dell'equipaggio, un uomo e una donna, che erano nella parte posteriore e sono ora ricoverati ma non sono in pericolo di la vita.