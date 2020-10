Spedivano animali chiusi in degli scatoloni: circa cinquemila cuccioli di cani, gatti, porcellini d'India e conigli sono stati ritrovati morti in un deposito in Cina. La triste scoperta in una struttura di Dongxing Logistics a Luohe, nella provincia di Henan, dove migliaia di cuccioli di animali domestici sono stati trovati morti in scatoloni di carta o di metallo. Pronti per la spedizione, sono rimasti per una settimana senza cibo e acqua, immagazzinati come oggetti. Solo un paio di centinaia di animali sono stati rinvenuti ancora in vita e sono stati portati immediatamente in cliniche veterinarie per ricevere le cure necessarie. Ma nella maggior parte degli scatoloni, migliaia di animali erano già in stato di decomposizione.

"La stazione era ingombra di casse espresse con migliaia di animali che erano già morti, e l'intero posto puzza di corpi in decomposizione. Era ovvio che morissero di soffocamento, disidratazione e fame", ha detto la fondatrice di un gruppo di salvataggio degli animali a CBS News. La donna, dopo aver denunciato l'accaduto, ha descritto la scena come "un inferno vivente". La tragedia sarebbe stata frutto di un errore di comunicazione nella catena di approvvigionamento di animali vivi in ​​Cina: "Una cattiva comunicazione all'interno della compagnia di navigazione e l'incoerenza nell'attuazione delle norme sulla navigazione hanno portato direttamente alla tragedia. Naturalmente, anche gli acquirenti e i venditori hanno la responsabilità".

La società che ha spedito gli animali, pur confermando di aver consentito la spedizione di animali vivi in ​​scatole con buchi (vietata in Cina) ha detto alla stampa di non essere a conoscenza dell'incidente. La fondatrice del centro per animali ha anche sottolineato come, specialmente in tempi di pandemia, non si tratti semplicemente di violenza contro gli animali: c'è anche un pericolo di salute pubblica. "Data la pandemia COVID-19 che stiamo affrontando, è davvero terrificante che quegli animali vivi vengano trasportati in quel modo e che muoiano. Si dovrebbe scegliere l'adozione invece di acquistare e spedire animali illegali", ha concluso l'attivista.