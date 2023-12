Cina, terremoto di magnitudo 6.2 nelle province di Gansu e Qinghai: più di 100 morti e 500 feriti Sono 116 i morti e altri 500 i feriti nella scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata in Cina, nelle province di Gansu e Qinghai. Il presidente Xi Jinping ha chiesto gli “sforzi dell’intera comunità” per le ricerche, il soccorso e il salvataggio di eventuali vittime del sisma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 116 i morti nel bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito le province di Gansu e Qinghai, nella parte nord-occidentale della Cina. I feriti, stando alle prime informazioni, sono oltre 500. Il presidente Xi Jinping ha sollecitato gli "sforzi di tutta la comunità" per la ricerca, il salvataggio e il soccorso dopo il sisma.

L'epicentro del terremoto è stato localizzato a soli 5 chilometri dal confine tra le due province. Secondo quanto riportato dall'emittente Cctv, 105 persone sono morte nella provincia di Gansu e altre 11 nella vicina provincia di Qinghai.

Il bilancio di morti e feriti, però, sembra destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore. Al sisma sono seguite diverse scosse di assestamento. Il sisma si è verificato intorno alla mezzanotte, ora locale, con epicentro a una profondità di 12 chilometri, nei pressi di Linxia. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti sono attualmente centinaia. L'emittente CCTV ha riferito che ci sono stati danni alle linee idriche ed elettriche, nonché alle infrastrutture per i trasporti.

Nella zona del disastro sono stati inviati generi di conforto e tende per gli sfollati. I soccorritori sono al lavoro per cercare di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Poche ore dopo un altro terremoto (di magnitudo 5.5) ha colpito anche il sud dello Xinjang. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Già nel mese di agosto, un terremoto superficiale di magnitudo 5,4 ha colpito la Cina orientale, ferendo 23 persone e facendo crollare decine di edifici. Nel settembre del 2022, un sisma di magnitudo 6,6 ha colpito la provincia di Sichuan, causando oltre 100 morti.

In Cina, questo genere di scosse non sono rare: anche nel 2008 u altro terremoto di magnitudo 7.9 causò oltre 87mila morti o dispersi, tra cui 5.335 studenti.