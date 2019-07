Una bambina di otto anni in Cina è morta dopo che lo scivolo gonfiabile su quale stava giocando ha ceduto improvvisamente. La piccola sarebbe rimasta intrappolata all'interno della struttura parzialmente sgonfiata prima di essere trasportata in ospedale, dove i medici non sono riusciti a rianimarla. Si ritiene che sia morta per mancanza di ossigeno.

La tragedia ha avuto luogo intorno alle 16:00 di sabato in un resort a Huangshan, una popolare città turistica nella provincia di Anhui nella Cina orientale. La compagnia che gestisce la struttura ha spiegato che c'erano “troppe persone” sullo scivolo d'acqua quando si è verificato l'incidente. Un portavoce ha riferito al quotidiano locale Modern Express che la piccola, soprannominata Cai, era in compagnia della madre sull'attrazione. La donna non è rimasta ferita. Il portavoce ha anche detto che c'era “personale che controllava il volume dei turisti” che accedevano allo scivolo. Altre quattro persone sono rimaste bloccate nello scivolo. Sono stati portati in ospedale, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni, secondo il rapporto.

Alcuni filmasti circolati sui social media mostrano la madre che tenta disperatamente di salvare la figlia, rimasta schiacciata dalla struttura, mentre chiede aiuto. “Qualcuno chiami un’ambulanza” ripete con disperazione più volte la donna. Le indagini sono ancora in corso, ma gli inquirenti ipotizzano che la causa del crollo della piscina possa essere attribuita al sovraffollamento.