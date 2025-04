Cina, avvistato misterioso caccia J-36, aereo da guerra “senza coda” di 6ª generazione che sfida l’F-35 Il J-36 è un caccia cinese di sesta generazione caratterizzato da una configurazione a tre motori e dalla struttura “priva di coda” e rappresenta, secondo gli esperti, un’importante svolta rispetto ai modelli tradizionali. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

Nuove immagini di un avveniristico aereo da guerra cinese – che molti analisti occidentali hanno soprannominato “J-36”, un avanzato caccia stealth di sesta generazione – sono apparse nei giorni scorsi sui social del colosso asiatico. Le riprese, estratte da un video di sei secondi, mostrano l’aereo in volo a bassa quota sopra un’autostrada nei pressi della pista della Chengdu Aircraft Industry Group, nella provincia del Sichuan, dove si ritiene sia stato sviluppato il prototipo.

Il J-36, caratterizzato da una configurazione a tre motori e dalla struttura "priva di coda", rappresenta un’importante svolta rispetto ai modelli tradizionali. Il velivolo, la cui esistenza non è stata ancora ufficialmente confermata da fonti militari cinesi, ha attirato l’attenzione della comunità aeronautica già alla fine dello scorso anno, quando le prime immagini erano apparse online. Altre foto sono emerse nelle ultime settimane, alimentando il dibattito tra esperti di difesa.

Secondo David Cenciotti, ex ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana e fondatore del sito The Aviationist, il design del J-36 mostra soluzioni innovative, come le due prese d’aria sotto le ali e una terza posta sopra la fusoliera, dietro la cabina di pilotaggio. Una scelta che, secondo l’analista, potrebbe offrire vantaggi in termini di spinta e sicurezza operativa. Le immagini rivelano anche la possibile presenza di vani interni per armamenti, suggerendo la capacità di trasportare missili da attacco a lungo raggio senza compromettere la furtività.

Il nuovo jet potrebbe rappresentare per la Cina un significativo passo avanti nella corsa ai caccia di sesta generazione, avvicinando – se non addirittura superando – gli Stati Uniti, attualmente leader con i modelli F-22 e F-35, entrambi di quinta generazione. La Cina, dal canto suo, dispone dei caccia stealth J-20 e J-35, ma nessuno dei due ha ancora dimostrato la propria efficacia in situazioni di combattimento reale.

Intanto, negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha annunciato lo scorso mese che la Boeing si è aggiudicata il contratto per il futuro caccia F-47, anch’esso di sesta generazione. Un prototipo sarebbe già in volo da cinque anni, ma l’US Air Force ha specificato che il contratto, assegnato il 21 marzo, riguarda solo la fase di sviluppo e la produzione di un numero limitato di esemplari per i test.

Oltre al J-36, in Cina sarebbe in fase di sviluppo anche un altro velivolo stealth, designato dagli analisti come J-XX o J-50, dotato di doppio motore e privo di coda. Anche in questo caso, il governo cinese non ha fornito conferme ufficiali. Tuttavia, il quotidiano statale Global Times ha recentemente pubblicato dichiarazioni di esperti militari secondo cui, se autentiche, le immagini indicano un notevole progresso tecnologico da parte di Pechino.