Chi sono le 15 vittime della strage di New Orleans: l'ex giocatore di football e l'aspirante infermiera Chi sono le 15 vittime della strage di Capodanno a New Orleans, dove Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, a bordo di un pickup ha travolto la folla: tra di loro un ex giocatore di football, un papà, una aspirante infermiera 18enne e un tecnico audiovisivo.

A cura di Ida Artiaco

Da sinistra: Tiger Bech e Nikyra Cheyenne Dedeaux.

Un ex giocatore di football al college, un papà e una giovane aspirante infermiera sono tra le prime vittime identificate della strage di Capodanno a New Orleans, Stati Uniti, dove un uomo, identificato col nome di Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, a bordo di un pickup ha travolto la folla, provocando la morte di 15 persone.

New Orleans, chi sono le vittime della strage

Tra i primi ad essere identificati c'è Martin Tiger Bech: originario di Lafayette, in Louisiana, era un ex giocatore di football di Princeton e lavorava come junior trader per la società di mercati dei capitali Seaport Global Holdings a New York City dopo la laurea nel 2021. Il 27enne era tornato nel suo stato d'origine per le vacanze di Natale e stava progettando di tornare nella Grande Mela mercoledì mattina, come ha spiegato la sorella maggiore Virginia Bech, quando è rimasto coinvolto nell'attacco mortale mentre tornava in hotel con il suo migliore amico Ryan Quigley. Quest'ultimo, rimasto ferito, è in condizioni stabili con gravi tagli alla testa e una gamba rotta.

Reggie Hunter, 37 anni, lascia i suoi due figli, il più grande di 11 anni e il più piccolo di 1. "Amava i suoi bambini e la sua famiglia", ha scritto il cugino dell'uomo in un post su Facebook. Originario di Baton Rouge, si trovava a Bourbon Street con un altro cugino, Kevin Ball, quando è avvenuto il disastro. Dopo l'attacco, è stato trasferito in ospedale, dove era ancora vivo quando alcuni familiari gli hanno fatto visita. È morto qualche ora dopo a causa delle ferite riportate.

Aveva solo 18 anni Nikyra Cheyenne Dedeaux, anche lei tra le 15 vittime della strage di New Orleans. Avrebbe dovuto cominciare a breve un corso per diventare infermiera. La sua morte è stata confermata dalla madre, Melissa Dedeaux, sui social media. "Ho perso la mia bambina, pregate per me e la mia famiglia, per favore!!! Dio, ho bisogno di te ora!!", ha scritto la donna.

Nicole Perez, 27 anni, era mamma di una bambina di 4, mentre Matthew Tenedorio aveva 25 anni ed era un tecnico audiovisivo. La madre, Cathy Tenedorio, ha detto all'emittente statunitense NBC News di aver visto suo figlio vivo per l'ultima volta alle 21:00 ora locale della vigilia di Capodanno, aggiungendo di ricordare di averlo abbracciato e baciato prima di ricevere la tragica notizia del suo decesso.