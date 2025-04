video suggerito

Chi sono i più ricchi del mondo, la classifica Forbes 2025: Musk in vetta, seguono Zuckerberg e Bezos Pubblicata la classifica dei più ricchi del mondo della rivista Forbes. Al primo posto Elon Musk, l'imprenditore e nuovo collaboratore del presidente Usa Donald Trump, con un patrimonio di 342 miliardi di dollari. Nel 2025 sono 3.028 le persone nella nella lista dei miliardari. Giovanni Ferrero è il primo italiano in classifica, anche se solo al 41esimo posto.

A cura di Eleonora Panseri

Elon Musk

È stata pubblicata la nuova classifica dei più ricchi del mondo della rivista Forbes. E ad aggiudicarsi il titolo di ‘persona più ricca del mondo‘ è, ça va sans dire, Elon Musk, l'imprenditore e nuovo collaboratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Quest’anno 3.028 persone compaiono nella lista annuale dei miliardari, 247 in più rispetto allo scorso anno. È la prima volta che il numero totale dei ‘paperoni' supera quota 3mila.

E il totale dei patrimoni ha raggiunto la cifra record di 16.100 miliardi di dollari, 2mila in più rispetto all’anno precedente, una somma superiore al Pil di qualsiasi paese al mondo, tranne che quelli di Stati Uniti e Cina.

La classifica dei miliardari del mondo pubblicata martedì 2 aprile è una lista di tutte le persone che, secondo le stime di Forbes, hanno un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di dollari al 7 marzo 2025.

Chi sono gli uomini più ricchi del mondo nella classifica Forbes 2025

Come già anticipato, in testa ala classifica troviamo Elon Musk, con un patrimonio stimato di 342 miliardi di dollari. Il capo del Doge, il nuovo Dipartimento per l’Efficienza governativa istituito da Trump, ha aggiunto 147 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

Musk super di 126 miliardi di dollari il secondo uomo più ricco del mondo: Mark Zuckerberg, patron di Meta, che ha un patrimonio stimato di 216 miliardi di dollari.

Mark Zuckerberg

Jeff Bezos di Amazon, con 215 miliardi, è al terzo posto, seguito da Larry Ellison di Oracle, con 192 miliardi. Bernard Arnault, che per diverso tempo aveva dominato la classifica, oggi scende al quinto posto con 178 miliardi, il suo piazzamento più basso dal 2017.

I Paesi che contano più miliardari

Ma dove vivono gli uomini più ricchi del mondo? Stando alla classifica, gli Stati Uniti continuano a essere il Paese con più miliardari, con il numero record di 902 miliardari.

Seguono poi la Cina, con 516 (inclusa Hong Kong), e l'India, con 205. Più del 50% dei membri della lista provengono da uno di questi tre paesi, mentre in totale 76 nazioni e due territori semi-autonomi hanno almeno un miliardario, inclusa l’Albania, che compare per la prima volta nella classifica.

Quasi 300 nuovi miliardari entrano in classifica

Nel 2025 sono entrati in classifica 288 nuovi miliardari. Tra questi ci sono Bruce Springsteen (1,2 miliardi di dollari), Arnold Schwarzenegger (1,1 miliardi) e il comico Jerry Seinfeld (1,1 miliardi).

L'attore Arnold Schwarzenegger.

Tra i nuovi ingressi, c'è anche il magnate delle criptovalute Justin Sun (8,5 miliardi). La new entry più ricca è Marilyn Simons con 31 miliardi di dollari, vedova del finanziere Jim Simons, morto nel maggio 2024.

Chi sono le donne più ricche in classifica

Sono solo 406 le donne nella lista dei miliardari, con un leggero aumento rispetto al 13,3% dell’anno scorso. Quasi tre quarti di loro hanno ereditato la loro fortuna.

Tra queste c’è la più ricca, Alice Walton, erede di Walmart (101 miliardi di dollari), che ha scavalcato Françoise Bettencourt Meyers di L’Oréal (81,6 miliardi).

Forbes ha trovato solo 113 donne miliardarie che non hanno ereditato patrimoni, la più ricca delle quali è l’imprenditrice svizzera della navigazione Rafaela Aponte-Diamant (37,7 miliardi).

Chi sono gli italiani in classifica

L’Italia non riesce a piazzare nessuno tra i primi della graduatoria globale. Ma è Giovanni Ferrero è il primo italiano in classifica, al 41esimo posto, con un patrimonio di circa 38,2 miliardi di dollari.

Alle sue spalle Andrea Pignataro, fondatore del colosso fintech Ion Group, con un patrimonio di 34,2 miliardi di dollari. Balzo in avanti per Giancarlo Devasini, leader delle criptovalute (22,4 miliardi di dollari).

Nella top ten italiana anche Giorgio Armani (11,8 miliardi), Paolo Ardoino (9,5 miliardi) e Piero Ferrari (9,2 miliardi)

La top 10 dei più ricchi del mondo

Ecco le prime 10 posizioni della classifica Forbes delle persone più ricche del mondo (le cifre sono espresse in dollari).

Elon Musk (342 miliardi) Mark Zuckerberg (216 miliardi) Jeff Bezos (215 miliardi) Larry Ellison (192 miliardi) Bernard Arnault (178 miliardi) Warren Buffett (154 miliardi) Larry Page (144 miliardi) Sergey Brin (138 miliardi) Amancio Ortega (124 miliardi) Steve Ballmer (118 miliardi)