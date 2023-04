Chi sono i più ricchi del mondo: il francese Arnault scalza Elon Musk e Bezos, Ferrero primo italiano La classifica dei più ricchi del mondo nel 2023 stilata da Forbes. L’imprenditore del lusso e alta Moda Elon Musk Bernard Arnault scavalca il boss di Tesla e Twitter il fondatore di Amazon. Il primo italiano nella classifica dei più ricchi del mondo è Giovanni Ferrero.

A cura di Antonio Palma

Bernard Arnault

È il francese Bernard Arnault l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica dei magnati 2023 stilata da Forbes. Con un patrimonio personale valutato in 211 miliardi di dollari, infatti, l’imprenditore fondatore e CEO di LVMH, la più grande compagnia della moda e del lusso a livello globale, ha scalzato gli altri due miliardari sul podio: Elon Musk, boss di Tesla, Twitter e SpaceX, e Jeff Bezos, fondatore di Amazon.

Elon Musk

Nel 2022, Bernard Arnault si era posizionato terzo nella classifica annuale ma le operazioni finanziarie degli altri due, con interessi sui prestiti e azioni in perdita, gli hanno permesso di raggiungere la vetta con un patrimonio in costante ascesa. L'amministratore delegato di Tesla infatti ha visto il suo patrimonio scendere a 180 miliardi, dovuto in parte alla costosa acquisizione di Twitter mentre Bezos ha un patrimonio valutato in 107 miliardi. A seguire Larry Ellison, co-fondatore dell'editore di software Oracle (107 miliardi) e l'uomo d'affari di Warren Buffett (106 miliardi).

Il primo italiano nella classifica dei più ricchi del mondo è Giovanni Ferrero, presidente dell'omonimo gruppo dolciario di famiglia che però è molto più in basso: al 30esimo posto con 38,9 miliardi di dollari. Per trovare gli altri due italiani bisogna andare ancora più giù, al 157esimo dove troviamo Giorgio Armani Armani, con 11,1 miliardi di dollari di patrimonio, e alla posizione numero 352 dove si trova Silvio Berlusconi e famiglia con un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari.

In generale nel mondo i super ricchi sono in leggero calo con 2.640 patrimoni a dieci cifre, contro i 2.668 del 2022 e quasi la metà delle persone in classifica ha un patrimonio inferiore rispetto a 12 mesi fa. I miliardari hanno ora un patrimonio totale di 12.200 miliardi, in calo di 500 miliardi dai 12.700 miliardi del marzo 2022.

Per la prima volta nella storia della classifica Forbes, l'uomo e la donna più ricchi del mondo sono francesi. Tra le donne infatti in testa si conferma Francoise Bettencourt Meyers, erede di L'Oréal e undicesima più ricca del mondo con 80,5 miliardi di dollari. In Francia Forbes elenca un totale di 43 miliardari, tra cui sette donne, ma sono gli Stati Uniti il Paese più presente in classifica, con 735 patrimoni e un totale di 4.500 miliardi. La Cina (includendo Hong Kong e Macao) resta seconda, con 562 miliardari e un patrimonio totale di 2.000 miliardi, seguita dall'India, con 169 miliardari per un totale di 675 miliardi.