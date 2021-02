Gli Stati Uniti viaggiano ormai inesorabilmente verso il mezzo milione di morti per Covid-19: in tutto il paese i contagi sono infatti fuori controllo e aumentano di migliaia di unità al giorno, con numeri che potrebbero anche crescere sensibilmente se la variante inglese dovesse diventare quella dominante. Secondo l'epidemiologo Michael Osterholm, consulente scientifico del neo presidente Joe Biden e direttore del centro per la ricerca e la politica sulle malattie infettive presso l'Università del Minnesota, è bene che i cittadini si preparino all'arrivo di un vero e proprio "uragano": "Un'impennata di contagi causati dalla variante inglese si verificherà probabilmente nelle prossime 6-14 settimane", ha dichiarato nei giorni scorsi lo scienziato.

In questo quadro prosegue, seppure a rilento, la campagna di vaccinazione e un po' ovunque stanno emergendo personaggi che i media statunitensi chiamano "vaccine hunters", cioè "cacciatori di vaccini. Chi sono? Per lo più giovani desiderosi di tornare al più presto a una vita normale che rovistano nei rifiuti speciali degli ospedali e delle farmacie alla ricerca di avanzi del siero anti covid. La CNN racconta in particolare la storia di Isabela Medina, una 25enne che dopo aver perso il lavoro nell'industria cinematografica è tornata a vivere con i genitori ed ha trascorso ore in coda davanti a una farmacia per ottenere dal personale gli avanzi delle fiale dei vaccini.

Come lei, sono migliaia le persone che stanno facendo la stessa cosa ogni giorno, mettendosi in fila fuori dalle farmacie autorizzate a somministrare il siero in attesa, a fine giornata, di rimediare una dose per sé: "Meglio usare gli avanzi che sprecarli", sostengono i "cacciatori di vaccini", che dovranno ora organizzarsi per sottoporsi al richiamo tra 21 giorni e che sono stati spesso accusati di aver "saltato la fila", immunizzandosi prima che fosse il loro turno. A tutti questi loro replicano che quelle dosi sarebbero state gettate nell'immondizia e che è quindi molto più etico riceverle in questo modo, piuttosto che buttarle.