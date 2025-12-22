Chi era Denise Ruggeri, la turista 47enne morta durante una crociera sul Nilo: lo scontro tra navi e la caduta

È Denise Ruggeri l’italiana morta in Egitto durante una crociera sul Nilo

Aveva 47 anni Denise Ruggeri la donna italiana di origine abruzzese morta a seguito di una collisione tra due navi da crociera sul Nilo. Si trovava a bordo della nave "Royal Beau Rivage" insieme al marito per una vacanza in Egitto quando si è verificato l'incidente, a bordo dell'imbarcazione c'erano decine di italiani.

La sera del 21 dicembre la nave su cui viaggiava Ruggero si trovava a circa 30 chilometri da Luxor quando si è scontrata violentemente contro un'altra imbarcazione provocando la distruzione di almeno 4 cabine. Ruggeri è morta in seguito alle ferite riportate durante l'incidente. Secondo i media egiziani, i capitani delle due imbarcazioni coinvolte sono stati arrestati dopo la morte della donna abruzzese.

Arrestati i capitani delle imbarcazioni che si sono scontrate sul Nilo

Denise Ruggeri viaggiava sulla nave da crociera Royal Beau Rivage

Le autorità egiziane hanno avviato indagini lampo per accertare le responsabilità dell'incidente che ha causato la morte di Ruggeri e hanno aperto un fascicolo. Sul posto, subito dopo le 19 sono arrivate le forze di polizia e le ambulanze fluviali e terrestri ma le operazioni di soccorso sarebbero state inutili per salvare Ruggeri deceduta poco dopo in seguito a un grave trauma.

L'autorità ha spiegato che l'incidente è avvenuto mentre "Opera", la seconda barca coinvolta, si stava spostando da Assuan a Luxor, quando è stato sorpreso dal conducente del piroscafo "Beau Rivage", che si stava spostando da Luxor verso Assuan, che ha effettuato una brusca manovra davanti ad esso. Questa manovra sarebbe stata effettuata in violazione delle norme di navigazione fluviale, che prevedono di dare la precedenza della nave che naviga nel senso di marcia delle acque.

A seguito delle indagini degli inquirenti, i capitani delle due imbarcazioni coinvolte nell'incidente sarebbero stati arrestati, come riporta Cairo24. L'Autorità generale per i trasporti fluviali avrebbe anche ritirato e sospeso la licenza del capitano dell'imbarcazione su cui viaggiava Ruggeri.

Il console italiano al Cairo, Giulia De Nardis, si è recata sul posto per coordinare meglio i soccorsi per i circa 70 italiani coinvolti. Intanto, anche la Farnesina con un post su X ha fatto sapere di stare seguendo la vicenda: "Alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo. Ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione".

Insegnante e amante degli animali: chi era Denise Ruggeri

Denise Ruggeri, 47 anni, era un'insegnante abruzzese di Pizzoli, piccola località della provincia dell'Aquila. Era originaria di Cagnano Amiterno comune di appena mille abitanti della stessa provincia. Nella comunità abruzzese era conosciuta per essere molto amante degli animali e attiva nella loro tutela e protezione. Sosteneva la sezione locale dell'Oipa L'Aquila, una delle organizzazioni di tutela animale più attive in Italia, come si vede scorrendo gli appelli di adozione sulle sue pagine social.

Il corpodi Ruggeri è stato trasferito all'obitorio del Taiba Specialized Hospital di Esna.

Il dolore della Regione: "L'abbraccio di tutta la comunità abruzzese"

Poche ore dopo la notizia della scomparsa, gli utenti dei gruppi Facebook cittadini hanno iniziato a riempirsi di post in memoria della concittadina. Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha diffuso una nota di condoglianze per la morte dell'insegnante abruzzese: "A nome personale e dell'intera Giunta regionale, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Denise Ruggeri, deceduta in Egitto in seguito alla collisione tra due imbarcazioni sul Nilo. In un momento di così grande dolore, il pensiero va innanzitutto ai familiari e alle persone care, colpite da una perdita improvvisa e ingiusta, ai quali giungano la vicinanza e l'abbraccio dell'intera comunità abruzzese. La Regione Abruzzo si stringe attorno alla famiglia Ruggeri e si unisce al cordoglio di quanti in queste ore ricordano Denise e ne piangono la scomparsa".