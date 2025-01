Chi è Linda De Sousa Abreu, ex agente penitenziaria condannata per aver fatto sesso con un detenuto

L’ormai ex funzionaria in servizio nel carcere maschile londinese di Wandsworth, madre di due figli, aveva aperto un profilo OnlyFans sul quale condivideva materiale porno. Era stata arrestata a luglio per aver fatto sesso in cella con un detenuto (il video era finito in rete) ed ora nei suoi confronti è arrivata la condanna.