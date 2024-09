video suggerito

Chi è Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini, il padre della regina Maxima: la storia del passato sotto accusa Il padre di Maximam la regina consorte del re dei Paesi bassi, fu al centro dell'attenzione mediatica internazionale quando sua figlia divenne regina. A causa dei suoi legami con il regime militare argentino di Videla, infatti, fu dichiarato persona non grata alle nozze. Gli fu concesso solo di presenziare ai battesimi delle nipoti prima della morte nel 2017.

A cura di Antonio Palma

Jorge Zorreguieta e la figlia Maxima

Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini è stato un ricco proprietario terriero e politico argentino padre di Maxima la regina consorte del re dei Paesi bassi Willem-Alexander. Nato nel 1928 e morto nel 2017, si sposò in seconde nozze con María del Carmen Cerruti Carricart, da cui ha avuto Maxima. La sua figura fu al centro dell’attenzione mediatica internazionale quando sua figlia divenne regina dei Paesi Bassi. A causa dei suoi legami con il regime militare argentino di Videla, infatti, fu dichiarato persona non grata alle nozze della coppia reale del 2002 e gli fu vietato di entrare nei Paesi bassi anche in occasione dell'incoronazione.

Chi è Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini, il padre di Maxima

Nato nel 1928 a Buenos Aires da una ricca famiglia della classe media e proprietario terriero, in Argentina nel 1956 sposò in prime nozze Marta López-Gil da cui ebbe tre figli. Dopo il divorzio, nel 1970 sposò María del Carmen Cerruti Carricart da cui ebbe altri quattro figli tra cui la primogenita Maxima, ora regina consorte dei Paesi Bassi. Negli anni in cui la futura regina era piccola, partecipò al governo del dittatore Videla, come ministro dell'Agricoltura, un passato che gli ha impedito di presenziare alle nozze e all’incoronazione della figlia. La sua ultima apparizione pubblica nel 2011 in occasione del compleanno di sua figlia. Poi la malattia e la morte l'8 agosto 2017, all'età di 89 anni, a causa di un cancro.

Il passato politico di Zorreguieta Stefanini

La figura politica di Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini è stata al centro di grande polemiche per la sua partecipazione al governo del dittatore Videla in Argentina prima come Sottosegretario e poi come Ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento. È rimasto in carica fino al 1981, diventando parte della giunta militare per cinque dei suoi sette anni. Un ruolo che, secondo il parlamento olandese che indagò sul suo passato, lo metteva in condizioni di non poter non sapere cosa accadesse tra torture e desaparecidos. Personalmente non è mai stato accusato di nulla ma nel 2009 fu tra gli ex funzionari argentini a cui venne ritirata la pensione di privilegio per aver collaborato con il governo di Videla. Dal suo canto affermò di aver accettato l'incarico di sottosegretario per avere la possibilità di contribuire alla rinascita economica dell'Argentina e di non aver saputo nulla delle violenze del regime poiché i suoi incarichi rientravano solo nel settore agricolo.

Il divieto di partecipare al matrimonio della figlia

Proprio il suo ruolo nel Governo di Videla in Argentina gli costò l’impossibilità di partecipare al matrimonio della figlia. In effetti, a Willem-Alexander e Maxima fu permesso di sposarsi solo dopo che il parlamento olandese indagò sul passato di Zorreguieta al quale fu detto in termini inequivocabili dalla famiglia reale olandese che era persona non grata alle nozze della coppia reale del 2002. Al padre della sposa venne impedito anche di essere presente all'investitura della coppia come Re e Regina nell'aprile 2013. Nei Paesi Bassi gli fu concesso solo di presenziare ai battesimi delle nipoti.