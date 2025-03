La povertà d’igiene oltre i pregiudizi: le storie vere di chi ci è passato

La povertà d’igiene oltre i pregiudizi: le storie vere di chi ci è passato La povertà di igiene è un fenomeno delicato e più diffuso di quanto possiamo immaginare. Secondo i report fino al 10% della popolazione vive questa situazione di disagio estremamente complessa, troppo spesso sottovalutata. Un nuovo podcast racconta le storie di rinascita di chi l’ha vissuta, per conoscere la povertà di igiene al di là dei pregiudizi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ciaopeople Studios

Ci sarà capitato almeno una volta, durante le nostre giornate frenetiche, di ritrovarci seduti sull'autobus e avvertire di fianco a noi l'odore di un abito non pulito. Oppure di accelerare il passo per lasciarci velocemente dietro qualcuno dall'aspetto trasandato, o ancora, sapere che in classe dei nostri figli c'è un bambino o una bambina che indossa scarpe in cattive condizioni. Eppure, quello che in apparenza può sembrare un piccolo problema di igiene trascurata, può celare una storia molto più profonda e di sofferenza, che merita di essere ascoltata e conosciuta.

Come quella di Carmen, una diciottenne della periferia di Napoli che vive in una casa occupata insieme alle sue sorelle e ai numerosi parenti. La situazione della sua famiglia non è mai stata facile, l’ambiente è trascurato, nessun adulto lavora, e in casa si fa difficoltà a instaurare un dialogo rassicurante. Così, complice la pandemia del 2020, Carmen ha trovato come unico conforto quello dell'isolamento: il suo unico svago era diventato il mondo dentro lo smartphone, e la cura di sé è passata in secondo piano.

Oppure come quella di Vincenzo, che a soli 20 anni si è ritrovato padre senza una rete familiare solida, inconsapevole di quello che lo aspettava. Quando la compagna Francesca l'ha lasciato solo ad occuparsi della piccola Aurora, la situazione in casa gli è sfuggita di mano. Anche lui senza un lavoro stabile, poche disponibilità economiche e la paura di non riuscire a far fronte a tutte le necessità d’igiene e materiali della figlia. Anche la storia di Marisa è simile. Dopo un'infanzia travagliata passata in periferia, ha conosciuto il marito ed è diventata velocemente madre. Il futuro le ha però riservato altro dolore: prima l’incidente del padre, poi l'aggravarsi della salute del marito, infine la figlia Teresa che decide di abbandonare la scuola. Marisa, sopraffatta dagli eventi, non è riuscita più a farsi carico delle faccende domestiche, né a prendersi cura di sé, cadendo in un buco nero fatto di apatia e silenzio.

Queste tre storie descrivono benissimo la povertà di igiene, un fenomeno stratificato e radicato in situazioni di disagio molto più grandi di come possono apparire, e che ha bisogno principalmente di ascolto ed empatia. Carmen, Vincenzo e Marisa sono riusciti, infatti, a riappropriarsi della propria vita grazie all'aiuto degli operatori delle “Case del Sorriso" di CESVI. A raccontare il loro riscatto è Olimpia Peroni nel nuovo podcast di Fanpage.it in collaborazione con Dixan che da anni si occupa di accendere i riflettori sul tema offrendo al tempo stesso strategie concrete per risolverlo.

Insieme ad un continuo impegno alla sensibilizzazione di comunità e istituzioni, Dixan sostiene l’operato di CESVI attraverso l’invio di prodotti per il bucato, e supporta economicamente il progetto delle Case del Sorriso in Italia, realtà che ogni giorno offre percorsi di aiuto e opportunità concrete di emancipazione per favorire l’integrazione sociale. Le puntate danno voce sia a chi ha vissuto in prima persona gli effetti della povertà di igiene, che a coloro che si sono occupati di offrire gli strumenti adatti a risolverlo. Gli operatori come Rita, protagonista della quarta puntata, sanno infatti che è necessario mettere da parte i pregiudizi, per entrare in punta di piedi nelle case delle famiglie e facendo sentire loro che fuori c'è una società sempre più inclusiva che è pronta a riaccoglierli.

