Povertà di igiene in Italia: un fenomeno diffuso che colpisce oltre 5 milioni di persone L'impossibilità di provvedere alla propria igiene colpisce fino al 10% della popolazione, così raccontano i dati raccolti da IPSOS per il primo Osservatorio sulla povertà di igiene in Italia, eppure è un tema di cui si sa ancora poco. Fotografare questa realtà è importante per combattere isolamento sociale, problemi di salute e bullismo.

In Italia quello della povertà è ancora un tabù difficile da estirpare, nonostante negli ultimi anni la crisi economica abbia colpito in generale tutta la popolazione, c'è ancora molto da fare per sradicare lo stigma sociale che ruota intorno al tema. Il fenomeno è stratificato e complesso, e i dati in merito non sono rincuoranti. Basti pensare che solo nel nostro Paese la povertà assoluta è in continua crescita negli ultimi due anni.

È in questa realtà di estremo disagio che si presenta una delle principali cause di isolamento sociale, emarginazione e bullismo: la povertà di igiene. Secondo i dati raccolti da Dixan e CESVI con il supporto di IPSOS per il primo Osservatorio sulla povertà di igiene in Italia [1], il fenomeno colpisce fino al 10% dei nuclei famigliari nel nostro Paese. Vale a dire che oltre 5 milioni di persone non hanno la possibilità di sostenere le spese necessarie per mantenere una normale pulizia personale o dei propri vestiti.

Nel report IPSOS emerge quanto questo tipo di povertà sia poco nota, benché molto diffusa. Solo il 15% degli intervistati dichiara di conoscerlo bene, e solo 1 su 4 sostiene di conoscere direttamente almeno una persona che si trova in condizione di povertà di igiene nel proprio ambiente di vita. La condizione è diventata intergenerazionale e colpisce tutte le fasce d'età, bambini compresi. Non si tratta di un problema individuale, ma collettivo, perché non poter essere in grado di lavarsi quotidianamente mette a serio rischio la salute delle persone coinvolte, oltre che minarne l'autostima e la capacità di inserirsi nella vita sociale e lavorativa del Paese. Nel caso di bambini e adolescenti, poi, questi si trovano a subire bullismo da parte dei coetanei, e così come le persone adulte incorrono in una emarginazione che può farsi sempre più grave.

Non è un caso che Dixan sia in prima linea nell’utilizzare al meglio il proprio megafono: da anni, infatti, si impegna a sensibilizzare sul tema e a mettere in atto strategie concrete nel campo. L'azienda fornisce supporto a CESVI attraverso le Case del Sorriso, luoghi sicuri che garantiscono cura, igiene personale e supporto psicologico a bambini e famiglie che vivono in condizioni di degrado. Nei mesi scorsi con il cortometraggio (qui il link al video) “Nei suoi passi: al fianco e nei panni di chi vive la povertà di igiene” è riuscita a sensibilizzare sulle barriere sociali che affrontano queste persone vulnerabili, attraverso un esperimento sociale toccante e d'impatto.

L'obiettivo della campagna di quest'anno è quello di continuare a promuovere una riflessione collettiva sul tema. Dixan ha dato così ufficialmente il via alla nuova campagna, che mira a coinvolgere le nuove generazioni e tutti i consumatori sui temi del bullismo, della discriminazione e dell'indifferenza. Tra le iniziative previste ci sarà un Podcast in collaborazione con Fanpage.it, che approfondirà in modo coinvolgente le cause e le conseguenze di questo tipo di povertà.

[1] Osservatorio sulla Povertà d’igiene. Dixan – Ipsos (2024)

