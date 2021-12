Chi è Jaswant Singh Chail, il 19enne che voleva uccidere la Regina Elisabetta a Natale Jaswant Singh Chail, 19 anni, è stato arrestato il giorno di Natale mentre cercava di fare irruzione nel castello di Windsor. In un video su Snapchat aveva annunciato di voler uccidere la Regina Elisabetta.

A cura di Enrico Tata

Su Snapchat sta circolando il video di un ragazzo mascherato e armato di balestra che, con voce distorta, annuncia di voler assassinare la Regina Elisabetta. Quel giovane, secondo gli investigatori, sarebbe lo stesso che è stato arrestato il giorno di Natale mentre stava tentando di entrare armato nel castello di Windsor. Il video è stato caricato tra l'altro pochi minuti prima dell'arresto del ragazzo, Jaswant Singh Chail, 19 anni. Il giovane di Southampton è stato ammanettato ed è stato accompagnato in un ospedale psichiatrico. Nel filmato, diffuso ieri dal tabloid The Sun, si vede un uomo incappucciato e vestito con una felpa nera: "Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, regina della famiglia reale. Questa è una vendetta per coloro che sono morti nel massacro di Jallianwala Bagh del 1919. E' anche una vendetta per coloro che sono stati uccisi, umiliati e discriminati a causa della loro razza. Sono un Sikh indiano, un Sith, sono Darth Janus". Il primo dei due riferimenti contenuti nel video è relativo al massacro di Amristar o di Jallianwala Bagh. In quell'occasione un generale inglese diede l'ordine di sparare sulla folla che stava assistendo a un comizio giudicato illegale. Ci furono oltre 300 morti. Il secondo riferimento è a Star Wars e ai Sith, i personaggi della nota saga creata da George Lucas che utilizzano il lato oscuro della forza. Tutti i membri della setta hanno il titolo di ‘Darth'

Il papà del 19enne: "Qualcosa è andato storto con nostro figlio"

Al tabloid britannico Daily Mail il papà del 19enne, direttore di un'azienda informatica di Southampton, ha dichiarato: "Qualcosa è andato terribilmente storto con nostro figlio e stiamo cercando di capire cosa. Non abbiamo avuto la possibilità di parlare con lui, ma stiamo cercando di dargli l'aiuto di cui ha bisogno. Dal nostro punto di vista, stiamo attraversando un momento difficile. Stiamo cercando di risolvere questo problema, ma non è facile".

Le indagini di Scotland Yard

Gli investigatori di Scotland Yard hanno confermato di essere al lavoro per verificare il contenuto del video pubblicato sui social. Una balestra, tra l'altro, sarebbe stata trovata nel parco del Castello di Windsor, dove la Regina e la famiglia reale stanno trascorrendo le vacanze di Natale e dove, al momento dell'intrusione, stavano facendo colazione. Stando a quanto si apprende, quando è stato fermato e ammanettato il ragazzo era in stato confusionale. La fotografia del 19enne Jaswant Singh Chail è stata pubblicata dal Mirror.