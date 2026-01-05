Centinaia di voli cancellati a causa del maltempo: in Olanda e Belgio la neve blocca migliaia di passeggeri

Neve e gelo paralizzano l’Europa settentrionale e occidentale con 450 voli cancellati ad Amsterdam. Disagi per migliaia di passeggeri anche a Helsinki e Bruxelles.

Cancellati centinaia di voli all’aeroporto di Amsterdam (foto di repertorio)

Oggi, 5 gennaio, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha cancellato 450 voli a causa delle condizioni meteorologiche. L'agenzia di stampa olandese ANP ha fatto sapere che si prevede un ulteriore aumento delle cancellazioni nel corso della giornata. La compagnia aerea di bandiera olandese, KLM, è la più colpita. Neve e gelo stanno mettendo in ginocchio l'Olanda causando non solo problemi a chi si sposta in aereo ma anche numerosi incidenti su strada. Per questo è stata diramata un'allerta codice arancione in vigore in gran parte del Paese.

negli aeroporti, la neve non sta solo mettendo a rischio solo le operazioni di volo, ma sta riducendo la capacità delle piste, costringendo in questo modo le compagnie a cancellare i voli piuttosto che mettere a rischio la sicurezza. Addirittura i collegamenti con il Regno Unito risultano quasi totalmente sospesi. E' il risultato del clima polare che in vista dell'Epifania sta investendo non solo l'Italia ma tutta l'Europa.

Le condizioni meteo estreme stanno causando disagi ai viaggiatori anche nel resto dell'Europa: almeno 29 i voli cancellati anche in Germania, Belgio e Finlandia, con effetti a cascata anche su altri hub.

La situazione più grave resta quella olandese, ma all'aeroporto internazionale di Düsseldorf aumentano sospensioni e ritardi per moltissimi servizi di linea, circostanza che sta causando seri problemi a tutto il traffico aereo della Germania settentrionale. Disagi anche all'aeroporto di Amburgo e Norimberga.

Lo stesso sta avvenendo in Belgio, con i disagi allo scalo principale di Bruxelles che si riflettono su tutto il traffico del paese e arrivano persino in Africa. Cancellazioni e disagi registrati sulla linea di collegamento tra l'Europa e i due aeroporto del Camerun, Douala e Yaounde.

Ad Helsinki‑Vantaa, il principale scalo internazionale della Finlandia, neve e temperature rigide stanno contribuendo alla sospensione dei voli.

Tra le tre compagnie aeree più colpite ci sono Germany Airways, Bruxelles Airlines e Finnair.

Intanto, migliaia di passeggeri soprattutto tra Amsterdam, Helsinki e Bruxelles, restano bloccati in aeroporto senza sapere quando potranno imbarcarsi.