Centinaia di turisti sono bloccati a Machu Picchu a causa delle proteste in Perù Sono circa 300 i turisti bloccati a Machu Picchu a causa delle proteste in Perù. Le linee ferroviarie sono state interrotte martedì fino a data da destinarsi. Tra i viaggiatori anche decine di italiani.

Sono almeno 300 le persone rimaste bloccate a Machu Picchu dopo che il servizio ferroviario è stato sospeso per le violente proteste legate alla destituzione e all'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo. Tra questi vi sarebbero almeno una decina di italiani. I disordini hanno suscitato un allarme internazionale sui viaggi verso il Perù. Il sindaco di Machu Picchu, Darwin Baca, ha sottolineato che la maggior parte dei viaggiatori bloccati sono americani ed europei. "Abbiamo chiesto al governo di aiutarci a stabilire dei voli per evacuare i turisti", ha fatto sapere. L'unico modo per entrare e uscire da Machu Picchu è il treno, ma i servizi sono momentaneamente sospesi fino a nuovo avviso.

La situazione è ancora sotto la lente di ingrandimento delle autorità secondo il sindaco Baca. Per il momento le ambasciate internazionali stanno mantenendo i contatti con i turisti bloccati. Tutte stanno elaborando un piano di assistenza per i viaggiatori che stanno affrontando carenza di cibo dovuta alle proteste di queste settimane. Baca ha invitato il governo guidato dal nuovo presidente Diba Boluarte a stabilire un dialogo con la popolazione locale per ristabilire l'ordine il prima possibile.

Per chi vorrebbe abbandonare il Paese in aereo, raggiungere l'aeroporto Alejandro Velasco Astete di Cuzco, situato a 75 chilometri da Machu Picchu, resta impossibile. "Monitoriamo costantemente la situazione – ha fatto sapere la compagnia aerea LATAM – e attendiamo la risposta delle autorità competenti a garantire la sicurezza per la ripartenza dei voli".

Difficile anche la situazione dei viaggiatori arrivati a Lima che spesso non possono proseguire il loro itinerario a causa di strade bloccate e linee ferroviarie interrotte. I turisti devono inoltre rispettare il coprifuoco imposto dalle autorità peruviane.

La CNN ha raccolto la testimonianza di Kathryn Martucci, turista americana rimasta bloccata a Machu Picchu. La donna di 71 anni ha raccontato di aver finito le medicine. L'anziana ha riferito di essere partita per il Perù insieme ad altri 13 connazionali e di essere arrivata pochi giorni prima che il Paese entrasse in stato di emergenza.