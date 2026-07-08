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Segue il navigatore e resta incastrato con la roulotte in un sottopasso a Trieste: intervengono i pompieri

Protagonista della disavventura un turista straniero: ha tentato di attraversare il collegamento tra via Cumano e via di Montebello, a Trieste, ma ha finito per restare bloccato. Inevitabile l’intervento dei Vigili del Fuoco.
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A cura di Biagio Chiariello
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Ha seguito le indicazioni del navigatore, e così facendo si è ritrovato bloccato con la propria roulotte in un sottopasso troppo basso per consentire il passaggio del rimorchio. È successo nel pomeriggio di lunedì 6 luglio a Trieste, in via di Montebello, dove un turista straniero, alla guida della propria vettura, ha tentato di attraversare il collegamento tra via Cumano e via di Montebello. Il risultato lo si vede nelle immagini diffuse dai Vigili del Fuoco: la mini roulotte è rimasta incastrata all'interno del passaggio, con il conducente impossibilitato a proseguire.

Sono stati proprio i pompieri i primi ad intervenire per risolvere la situazione. Una squadra del comando di Trieste ha raggiunto il sottopasso e ha avviato le operazioni necessarie per liberare il rimorchio, rimasto bloccato a causa delle dimensioni del mezzo rispetto all'altezza del tunnel.

I soccorritori hanno prima sgonfiato le gomme della roulotte, una soluzione che ha permesseo di ridurre l'ingombro del rimorchio e creare lo spazio necessario per procedere con il recupero. Successivamente hanno utilizzato un argano manuale a fune passante, ancorato all'autopompa, per tirare lentamente il caravan verso l'esterno del sottopasso.

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Una manovra effettuata con estrema attenzione, vista la posizione della roulotte e gli spazi ridotti disponibili. Dopo aver lavorato per riportare il mezzo fuori dal tunnel, i Vigili del Fuoco sono riusciti a completare il recupero senza ulteriori complicazioni. A quel punto è stato possibile effettuare le verifiche sul rimorchio e mettere in sicurezza il pannello solare installato sulla parte superiore, che aveva riportato danni durante l'incastro.

L'intervento si è concluso senza conseguenze per il turista straniero, che ha potuto recuperare il proprio mezzo, seppur un po' ammaccato. E con la consapevolezza che il navigatore può essere un valido aiuto durante un viaggio, ma non sempre è in grado di valutare correttamente limiti e caratteristiche delle strade che si incontrano lungo il percorso.

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